Mort d'Yvan Colonna : l'heure est au recueillement en Corse

"Derrière moi, il ne reste plus que quelques personnes devant la préfecture d'Ajaccio. Ils étaient jusqu'à une centaine de lycéens, d'étudiants en grande majorité il y a quelques heures. Tous sont vêtus de noir en signe de deuil, ils chantent aussi, disent-ils, en hommage à Yvan Colonna, et ils ont même accroché une banderole 'Yvan martyr de la cause corse', sur les grilles de cette préfecture", rapporte Alexandra Lay, en direct d'Ajaccio (Corse-du-Sud).

Les autorités restent vigilantes

Les établissements scolaires de l'île sont tous fermés. Ils ont été bloqués très tôt, mardi 22 mars, "par les élèves eux-mêmes, et à 18 heures, des veillées sont organisées un petit peu partout sur l'île, devant les églises, une nouvelle fois pour se recueillir", indique la journaliste. L'agression d'Yvan Colonna le 2 mars avait provoqué une vague de colère et de manifestations. "L'heure semble désormais au recueillement, précise Alexandra Lay, même si les autorités ici restent extrêmement vigilantes", conclut-elle.