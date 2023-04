François Léotard, ancien ministre de la Défense et de la Culture, est mort à l'âge de 81 ans, annonce Emmanuel Macron

"Avec sa disparition, nous perdons un esprit libre, un homme de livres et d’engagement", a écrit mardi le président de la République.

"François Léotard a servi l'Etat et porté une grande idée de la culture. Avec sa disparition, nous perdons un esprit libre, un homme de livres et d'engagement". L'ancien ministre de la Défense (1993-1995) et de la Culture (1986-1988), sous la présidence de François Mitterrand, François Léotard, est mort, à l'âge de 81 ans, a annoncé, mardi 25 avril, Emmanuel Macron sur Twitter.

L'ex-président de l'UDF, député-maire de Fréjus (Var), avait été condamné par la Cour de justice de la République dans l'affaire Karachi, en mars 2021, à deux ans de prison avec sursis pour "complicité" d'abus de biens sociaux alors qu'il dirigeait le ministère de la Défense. Il avait fait appel de la décision, tout comme les autres condamnés.