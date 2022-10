Alexis Kohler mis en examen : "La République exemplaire d'Emmanuel Macron se transforme en République des affaires", dénonce Manon Aubry, eurodéputée LFI

"La République exemplaire que nous avait promis Emmanuel Macron se transforme en République des affaires", a dénoncé lundi 3 octobre sur franceinfo, Manon Aubry, députée européenne La France insoumise, présidente du groupe de la gauche au Parlement européen, après la mise en examen du secrétaire général de l'Elysée Alexis Kohler pour "prise illégale d'intérêts".

L'association Anticor avait déposé en premier lieu une plainte pour "prise illégale d'intérêt" contre Alexis Kohler le 8 août 2018. Le secrétaire général de l'Elysée a approuvé en 2010 et 2011 des contrats concernant l'armateur italo-suisse MSC, fondé et dirigé par des cousins de sa mère. Alexis Kohler était alors membre du conseil de surveillance et n'avait pas signalé ces liens familiaux avec MSC.

Emmanuel Macron "n'a fait que fermer les yeux"

"Emmanuel Macron n'a eu de cesse de protéger Alexis Kohler comme d'ailleurs M. Dupond-Moretti [renvoyé en procès devant la Cour de justice de la République], de les couvrir, dénonce Manon Aubry, c'est vrai que leur maintien dans leur fonction respective", n'est pas acceptable, selon elle.

"Le poste de secrétaire général de l'Elysée, c'est quasiment un numéro deux au niveau de l'État, pointe l'eurodéputée LFI. Emmanuel Macron a une responsabilité forte quand il couvre jusqu'à ce niveau-là des faits dans son entourage politique très proche". "Il doit rendre des comptes de la manière dont il a protégé vraisemblament Alexis Kohler, il n'a pas fait que fermer les yeux, il s'est mouillé jusqu'au cou pour protéger Alexis Kohler", insiste Manon Aubry. "Il doit démettre de leur fonction le ministre de la Justice et Alexis Kohler".