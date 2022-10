Affaire Alexis Kohler : le maintien en poste du secrétaire général de l'Elysée fait grincer dans l'opposition

Le très proche conseiller d'Emmanuel Macron, Alexis Kohler, secrétaire général de l'Elysée, a été mis en examen pour ''prise illégale d'intérêts'', dans une affaire liée à l'armateur helveto-italien MSC. De quoi donner du grain à moudre aux oppositions, qui réclament pour la plupart le départ d'Alexis Kohler.

>> Affaire Alexis Kohler : "J'entends déjà l'opinion publique crier qu'on est tous pourris", soupire-t-on dans l'entourage d'Emmanuel Macron

A tout le moins, un des hommes les plus proches du président de la République mis en examen et maintenu en fonction, cela choque dans les rangs de la droite comme de la gauche.

"C'est le problème de l'exemplarité au sommet de l'Etat", dénonce le socialiste Olivier Faure.

"Secrétaire général de l'Elysée, ce n'est pas rien : c'est le deuxième homme le plus puissant de l'Etat français et là, il reste à l'Elysée. Comment est-ce possible ? Comment garder la moindre crédibilité ?"