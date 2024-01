Accusé d'antisémitisme, le député LFI David Guiraud affirme que son "domicile privé a été ciblé par des actes malveillants graves"

"Ces attaques brutales et malhonnêtes visent à délégitimer tous ceux qui s'opposent à la politique israélienne." Dans un communiqué publié sur X mercredi 3 janvier, le député LFI David Guiraud affirme que son "domicile privé a été ciblé par des actes malveillants graves", "il y a quelques heures." Le parlementaire est accusé d'antisémitisme après avoir publié sur X (ex-Twitter) une image issue de la série d'animation japonaise One Piece, faisant référence aux "dragons célestes", des personnages dont le nom et l'image ont été récupérés a des fins antisémites sur les réseaux sociaux. Le député avait finalement supprimé, le 1er janvier, son tweet face à la polémique, pour ne pas "heurter", et il dément avoir eu l'intention de relayer une référence antisémite.

"Je me suis malheureusement habitué aux diffamations, aux insultes et aux manipulations depuis des années en raison de mon engagement politique", écrit l'élu du Nord. "Depuis plusieurs mois, je constate une volonté de détruire ceux qui s'opposent au nettoyage ethnique des Palestiniens", ajoute-t-il.