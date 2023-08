"One Piece" : ces six choses à savoir sur le manga culte que Netflix adapte dans une série au budget record

La plateforme américaine lance aujourd'hui une adaptation en live-action. L'occasion de faire le point sur le manga au succès planétaire.

25 ans d'une histoire toujours pas conclue : Luffy n'a pas encore fini sa quête, mais conquiert aujourd'hui les écrans des abonnés de Netflix. L'adaptation - très attendue - du manga au plus de 500 millions d'exemplaires vendus, et qui continue à paraître, est désormais disponible sur la plateforme.

Réalisée en live-action, avec de vrais acteurs lors de prises de vues réelles, cette adaptation, craint de nombreux fans, refroidis par des adaptations passées pas toujours très concluantes, en composé de huit épisodes d'environ une heure reprend l'intégralité de l'"arc East Blue", les douze premiers tomes de la saga. On y retrouve donc Luffy et de son équipage les "Mugiwara" (les chapeaux de paille) qui parcourent les mers pour trouver le trésor de Gol D. Roger, qui s'appelle le One Piece. L'autre quête du jeune héros est également de devenir le roi des pirates.

Pour donner vie à cette aventure, Netflix a sorti son carnet de chèques : plus de 16 millions d'euros par épisode, soit plus que pour la série Game of Thrones. L'histoire qui dure depuis 25 ans en manga n'est toujours pas finie. Voilà quelques informations à connaître avant de vous plonger dans la série.

One Piece dans le Guinness des records

Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, est entré dans le Guinness des records pour "le plus grand nombre d'exemplaires en circulation de la même série de BD par un même auteur". Fin 2014, le manga One Piece comptabilisait 320 866 000 exemplaires, publiés dans le monde entre 1997 et 2014. Depuis les ventes de manga ont dépassé les 516 millions d’exemplaires. En France, c’est la licence la plus rentable devant Naruto et My Hero Academia, avec près de quatre millions et demi de mangas vendus en 2021.

La version animée du manga One Piece a débuté au Japon en 1997 et est diffusé en France depuis 2003... Et ce n'est pas fini : la franchise est toujours en production.

Prévu pour durer 5 ans, One Piece dure depuis plus de 20 ans

À l'origine, Eiichiro Oda pensait terminer son manga en 2002, après cinq ans de travail. Mais au fur et à mesure de l'avancement des années et de la tournure qu'a pris son récit, il était évident qu'il n'allait pas s'arrêter en 2002 comme prévu. En 2015, Eiichiro Oda a déclaré que l’aventure était achevée à 70%. En 2023, l'histoire n'est toujours pas terminée et compte 105 tomes. L'auteur a un univers extrêmement riche, épique. Il y a plus de 700 personnages, cela permet forcément au lecteur d'en trouver un à qui s'identifier.

On pourrait croire que One Piece n'est, au fond, qu'une aventure de corsaires. Mais c'est bien plus que ça : l'équipage va d'île en île, et se heurte à chaque fois à des problématiques sociétales. Pauvreté, racisme, égalité, écologie, passage du traditionnel à la modernité, espionnage, politique... Ce manga, c'est en fait le reflet des préoccupations d'aujourd'hui. Sans que jamais l'auteur, Eiichiro Oda, ne donne de réponse. C'est au lecteur de se faire sa propre idée. D'ailleurs, si Luffy est un personnage extrêmement optimiste, à travers ses aventures, l'auteur met en avant de nombreuses valeurs comme le dépassement de soi, l'entraide, l'engagement pour défendre une cause en laquelle on croit. La notion de rêve est aussi très importante dans One Piece puisque chaque personnage que l'on rencontre en a un qu'il pourra peut-être exaucer grâce à Luffy. Tout ceci en fait un manga intergénérationnel.

L’emblème de Shanks utilisée par de vrais pirates

Les pirates existent encore de nos jours, même s'ils n'ont rien à voir avec ceux des dessins animés ou des romans. On en trouve notamment en mer de Chine méridionale ainsi qu’au large des côtes de la Somalie où certains se sont appropriés le logo de Shanks, dit le Roux, un des quatre empereurs et pirate qui a inspiré Luffy.

Eiichiro Oda a raconté la fin de One Piece à un enfant malade

Eiichiro Oda n'a jamais révélé la manière dont allait se terminer One Piece. Mais il a fait une exception avec Hinati Fujinami, un enfant japonais atteint d’un cancer du poumon en phase terminale, qui avait pour dernière volonté de connaître la fin de son manga préférée. Emu, le mangaka est allé lui rendre visite à l'hôpital où il lui a raconté la fin de son manga.

Pandaman : le personnage caché de One Piece

Pandaman est un personnage que de nombreux fans s'amusent à trouver. On le retrouve aussi bien dans le manga que dans les animés. Sa particularité est d'être plus ou moins caché dans le décor sans jamais rien dire, ni intervenir dans l’histoire. Il peut être déguisé en citoyen, en pirate, en agent du gouvernement… Il peut même être trouvé dans les flashbacks vieux de 400 ans !

Pandaman est un catcheur à l’allure d’un panda anthropomorphe qui est apparu dès le volume 5. À l'origine, Eiichiro Oda l'avait dessiné à l'occasion d'un concours de création de personnages pour la série Kinniku-man (Muscleman en France).

De nombreuses adaptations, mais aucune au budget de Netflix

En France, le manga compte 104 tomes. Le numéro 105 doit sortir le 29 septembre 2023. La série a fait l'objet de nombreuses adaptations, avec 15 films et des jeux vidéo. L'animé compte de son côté 1 075 épisodes. Pour son adaptation en live-action, Netflix a collaboré étroitement avec Eiichiro Oda, car le mangaka voulait que ce soit la meilleure possible.

Il a donc supervisé la totalité de la série et a parfois demandé à ce que certaines scènes soient retournées parce qu'il estimait qu'elles n'étaient pas assez bonnes. Eiichiro Oda a expliqué qu'ils avaient dû faire énormément de choix pour que l’ensemble paraisse sensé. Il semble très content du résultat et a même affirmé que s'il y avait des critiques à faire, il "serait là pour les recevoir." Le budget de la 1re saison du live-action One Piece s'élève à plus de 128 millions d'euros (plus de 16 millions d'euros par épisode), selon Netflix Allemagne.