Comment les médias peuvent-ils restaurer la confiance avec les citoyens ? Une consultation en ligne est lancée

"Fake news", éthique, financement... Alors que la confiance envers la presse apparaît plus que jamais fragilisée, plusieurs médias s'associent pour encourager les citoyens à s'exprimer sur le sujet et proposer des idées. Une plateforme en ligne est lancée lundi 4 novembre pour recueillir les contributions durant près de trois mois.

Partenariat

Plusieurs médias, dont franceinfo, le groupe France Télévisions, le groupe Radio France et France Médias Monde, s'associent et lancent une grande consultation en ligne sur le lien de confiance entre médias et citoyens. A partir du lundi 4 novembre et jusqu'au 20 janvier 2020, les participants sont invités à "parler, débattre, réagir et proposer des pistes de solutions" via la plateforme Médias et Citoyens conçue par la start-up BlueNove.

>> Cliquez ici pour vous rendre sur la plateforme

Cette plateforme permet de s'exprimer sur différentes thématiques comme le combat contre les "fake news", la question de l'éthique dans les médias, de leur indépendance ou encore de leur rôle au sein de la société. Le site interroge également sur le rapport des lecteurs à l'information : comment celle-ci pourrait-elle davantage refléter leurs préoccupations ? Mais aussi, comment financer l'information différemment ? A chaque thématique, une présentation de la situation est proposée, parfois agrémentée d'informations chiffrées, puis apparaît un espace de dialogue. Il est possible de proposer des idées et de rebondir sur celles des autres participants.

BlueNove est connue pour avoir analysé et synthétisé les contributions du Grand débat national. La start-up va faire de même avec les contributions de la plateforme Médias et Citoyens et proposer une restitution en février, notamment auprès des médias participants, qui s'engagent à tester certaines pistes retenues.

A l'heure où s'est généralisé un sentiment de défiance à l'égard du travail journalistique, franceinfo, le groupe France Télévisions, le groupe Radio France et France Médias Monde ont tout naturellement décidé de s'associer à la démarche de BlueNove et de nos confrères comme La Croix, le groupe TF1, La Voix du Nord, Ouest-France ou le groupe Ebra. Les idées qui surgiront de cette consultation pourront venir s'ajouter à nos nombreuses initiatives en la matière comme notre opération #AlertePollution, qui a remis le citoyen au cœur des problématiques environnementales, ou le développement de notre offre de vérification de l'info "Vrai ou Fake".