Les Etats-Unis annoncent avoir saisi un avion appartenant au président vénézuélien Nicolas Maduro

Il ne devrait pas redécoller de sitôt. Les Etats-Unis ont annoncé avoir saisi un avion du président vénézuélien Nicolas Maduro, en raison de violations présumées de sanctions américaines, lundi 2 septembre.

"Ce matin, le ministère de la Justice a saisi un avion que nous considérons comme ayant été acheté illégalement pour 13 millions de dollars par l'intermédiaire d'une société-écran et sorti clandestinement des États-Unis pour être utilisé par Nicolas Maduro et sa clique", a déclaré le ministre de la Justice, Merrick Garland, dans un communiqué. L'appareil, un Dassault Falcon 900EX a été saisi en République dominicaine et transféré en Floride.

La saisie est permise par un décret signé en août 2019, sous la présidence du républicain Donald Trump, qui interdit à toute personne aux Etats-Unis d'effectuer des transactions avec quiconque ayant "directement ou indirectement agi pour le gouvernement du Venezuela ou en son nom", a rappelé le ministère.

Une réélection toujours contestée

La saisie de cet avion survient alors que les Etats-Unis et d'autres pays se sont récemment opposés à la réélection de Nicolas Maduro fin juillet, validée par la Cour suprême et que l'opposition assure avoir remporté. "M. Maduro et ses représentants ont falsifié les résultats de l'élection présidentielle du 28 juillet, ont faussement revendiqué la victoire et ont mené une répression à grande échelle pour se maintenir au pouvoir par la force", a déclaré lundi un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, précisant que cette saisie constituait "une étape importante pour que Maduro continue à subir les conséquences de sa mauvaise gouvernance".

En mars 2020, le ministère américain de la Justice avait annoncé l'inculpation de Nicolas Maduro et d'autres hauts responsables vénézuéliens et offert une prime pouvant atteindre 15 millions de dollars pour toute information qui permettrait d'arrêter le président socialiste, au pouvoir depuis 2013. Nicolas Maduro et ces responsables étaient accusés de s'être alliés avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), "pour inonder les Etats-Unis de cocaïne".