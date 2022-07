Voyage du pape au Canada : l'état de santé de François, en fauteuil roulant, inquiète

Si ses excuses seront particulièrement attendues, son comportement, lui, sera scruté. Le pape François est arrivé dimanche 24 juillet au Canada pour un "pèlerinage pénitentiel" lors duquel il devrait renouveler ses excuses pour le rôle de l'Eglise dans le drame des pensionnats pour autochtones, un geste attendu depuis des années dans le pays.

>> Le pape François entame son "pèlerinage pénitentiel" au Canada, où le traumatisme des pensionnats autochtones continue de hanter les survivants



Le souverain pontife, 85 ans, a atterri en fin de matinée à Edmonton, dans l'ouest du Canada pour la première des trois étapes de son voyage. Il se rendra également à Québec et Iqaluit, ville du grand Nord canadien dans l'archipel arctique, avant de repartir vendredi.

Un programme quelque peu allégé en raison de son état de santé : le pape se déplace toujours en fauteuil roulant. Ainsi, Il n'y aura jamais plus de deux rendez vous en public par jour. Des rencontres ou des messes qui ne sont pas censées durer plus d'une heure, 1h30 au maximum. C'est ce qui a été demandé aux organisateurs, mais "nous verrons au jour le jour", indique le Vatican.

Some highlights from Pope Francis' arrival in Canada, marking his 37th Apostolic Journey abroad and 56th country visited. This is the fourth Papal Visit to Canada, following three by Pope John Paul II. #PopeInCanada #PopeFrancis @papal_visit @VaticanNews pic.twitter.com/lunXx9xInH