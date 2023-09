Visite du pape François à Marseille : le souverain pontife appelle à la solidarité pour les migrants

Durée de la vidéo : 2 min

En visite à Marseille, le pape François à multiplier les appels à la solidarité pour les migrants. Devant 60 000 personnes au Stade Vélodrome, il a également évoqué le droit à l’avortement.

Samedi 23 septembre, à Marseille (Bouches-du-Rhône), le pape François n’a cessé de défendre les migrants en pointant du doigt la montée du nationalisme ou encore les politiques européennes. Un discours politique prononcé sous les yeux du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. "Il faut accueillir et non les cacher, les intégrer et non s’en débarrasser", a assuré le pape au sujet des migrants arrivés à Lampedusa. Au moment de s’entretenir en huis-clos avec le président Macron, le pape a évoqué la situation des migrants laissés à l’abandon et des personnes âgées.

"La passion triste"

Devant 60 000 personnes au Stade Vélodrome, le pape François a rappelé la position de l’Église sur l’avortement. Selon lui, l’IVG, légalisée en France depuis 1976, est "un faux droit au progrès". Le souverain pontife estime que la société actuelle souffre de cynisme. Le pape François a notamment évoqué "la passion triste", une formulation qu’il a empruntée au philosophe Spinoza et qu’Emmanuel Macron utilisait aussi lorsqu’il était candidat à la présidentielle en 2017.