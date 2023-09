Visite du Pape : "Il a un message extrêmement courageux", salue le maire de Marseille

Benoît Payan, le Maire de Marseille, reçoit, dans sa ville, la visite du Pape François. Dans un discours, ce vendredi, le souverain pontife a prononcé un discours pour dénoncer "l'indifférence" face aux migrants.

Le pape François a eu "un message extrêmement courageux", salue samedi 23 septembre sur franceinfo Benoît Payan, maire de Marseille, à l'occasion de la visite du souverain pontife dans sa ville. Dès son premier jour de visite, devant le mémorial aux marins et migrants disparus en mer, le pape a dénoncé vendredi le sort des migrants en Méditerranée, fustigeant "l'indifférence" et la "peur".

"Ce message universel dépasse l'Église catholique" Benoît Payan franceinfo

Pour Benoît Payan, à travers ce message "aux mots forts", le pape François s'adressait "à tous ceux qui ferment les yeux, à tous ceux qui font comme si ces drames qu'on vit n'existaient pas et à tous ceux qui balaient d'un revers de main notre humanité". Ce discours s'adressait aussi, selon le maire de Marseille "aux pays d'origine, où il y a quelques fois une accaparation des richesses". "Ce sont des pays qui ont des sols très riches et qui seraient capables de se développer si on leur donnait les moyens", précise-t-il. Benoît Payan affirme qu'une "responsabilité pèse aussi sur les multinationales qui ont pillé les ressources de ces pays".

Benoît Payan soutient que le pape "ne fait pas la leçon à qui que ce soit" et n'avait pas l'intention de "culpabiliser qui que ce soit". "Il ne dit pas qu'il faut faire un accueil absolu et fabriquer des vagues migratoires, comme certains essaient de le caricaturer", ajoute le maire de Marseille. Il considère par ailleurs que le fait que ce discours ait été prononcé dans la cité phocéenne a "une résonance particulière", car selon lui Marseille "est une ville qui symbolise l'accueil, qui a des souffrances, qui a connu des difficultés et qui s'est toujours relevée".