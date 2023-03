Église catholique : le pape François hospitalisé à Rome pour une infection respiratoire

Le pape François a été hospitalisé à Rome, en Italie, mercredi 29 mars, officiellement pour une infection respiratoire. La journaliste Raphaële Schapira, en direct de Rome, jeudi, fait le point sur l'état de santé du souverain pontife.

Le pape François a été hospitalisé dans la polyclinique Gemelli de Rome (Italie), mercredi 29 mars, officiellement pour une infection respiratoire. En direct devant l'établissement de santé, jeudi, la journaliste Raphaële Schapira explique que "c'est ici qu'il avait déjà été hospitalisé en juillet 2021 pour son genou". "Selon les informations transmises mercredi soir par le Vatican, il doit recevoir ici un traitement hospitalier approprié pour soigner cette infection respiratoire", poursuit la journaliste.



La santé du pape "au cœur de toutes les préoccupations"

"Mercredi, après l'audience générale qui se tient tous les mercredis à la place Saint-Pierre, à Rome, le pape a été pris de difficultés respiratoires, et c'est dans ce contexte qu'il a été admis ici, et non pour des examens programmés, comme l'avait indiqué précédemment le Vatican. La santé du pape François est au cœur de toutes les préoccupations, faisant régulièrement courir des rumeurs de démission. Une démission qui n'est absolument pas à l'ordre du jour, pour l'instant. Ce que l'on sait, c'est qu'il doit rester ici quelques jours pour soigner cette infection respiratoire. Officiellement, il n'y a pas plus de précisions", rapporte Raphaële Schapira.