Une photo de l'évacuation de Malibu devient le symbole des incendies en Californie

En fuyant avec sa femme sa maison menacée par les flammes, il a marqué un temps d'arrêt et s'est retourné pour immortaliser la scène. Un promoteur immobilier de Californie, Grant Denham, a publié, vendredi 9 novembre, une image saisissante montrant l'évacuation de Malibu, près de Los Angeles. On y voit des files de voitures, sur une route au bord d'une plage, partant toutes dans la même direction pour s'éloigner des collines d'où s'élève un immense panache de fumée.

Le cliché est vite devenu viral, notamment lorsqu'il a été repris, sous une forme retouchée, par le producteur américain Doug Ellin, créateur de la série Entourage. "Prions pour Los Angeles, a-t-il écrit. Nous en avons eu assez cette semaine", en allusion à la tuerie de Thousand Oaks qui a fait 12 morts dans un bar d'étudiants.

L'actrice de La Fête à la maison, Candace Cameron Bure, a relayé la photo, tout comme la mannequin Bella Hadid. "Notre magnifique Malibu a l'air tellement triste aujourd'hui", a écrit cette dernière, "très émue" par la situation en Californie. Même la police locale a utilisé cette photo pour inciter les habitants à évacuer.

#WoolseyFire #Malibu Please Continue to Evacuate & Drive Safely. We will continue to bring #LASD Personnel & Resources pic.twitter.com/mcVRZ9xzZ1