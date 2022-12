États-Unis : la tempête Elliot pousse à la solidarité

Paralysés par la tempête Elliot, responsable d’une soixantaine de morts, les États-Unis et ses résidents s’organisent et s’entraident dans cette période compliquée.

Au nord de l'État de New York (États-Unis), le déblaiement a commencé, mercredi 28 décembre, après le passage polaire et meurtrier de la tempête Elliot. Un bilan très lourd et encore provisoire fait état d'une soixantaine de morts. Mais dans le chaos, quelques miracles de Noël. Deux véhicules, qui circulaient sur un axe désert de l'Iowa, sont tombés par hasard sur une voiture sortie de route. À l'intérieur, un couple âgé, qui commençait à geler, a été sauvé.

Réveillon à la caserne et l'ange de Buffalo

La famille Tisdale, avec quatre jeunes enfants, qui a tenté de fuir, s'est retrouvée prise au piège. Elle a été sauvée in extremis par les pompiers de l'aéroport. Ils ont passé le Réveillon à la caserne. Au matin, le Père Noël des pompiers avait laissé une lettre et de petits cadeaux pour les enfants. Puis, il y a l'histoire de Shakyra Aughtry, surnommée depuis "l'ange de Buffalo". Le matin de Noël, elle a accueilli chez elle un homme qui gémissait dehors, un handicapé mental qui s'était perdu durant la tempête. Elle a appelé à l'aide sur les réseaux sociaux, et a été aidée par des habitants. L'homme a pu être conduit à l'hôpital.