Europe : les tensions persistent entre le Kosovo et la Serbie

Depuis quelques jours, les tensions s'intensifient entre le Kosovo, indépendant depuis 2008, et la Serbie, ancienne maison mère du petit État des Balkans. Certains postes de frontières ont été fermés et l'armée serbe a été mise en état d’alerte.

Le poste de frontière entre le Kosovo et la Serbie le plus fréquenté a été fermé par les autorités kosovares il y a quelques jours. En cause, les tensions persistantes entre les Serbes vivant au Kosovo et les forces de l’ordre locales. Cette crise s’est matérialisée par des barrages sur la route. A l’origine de ces nouvelles tensions, l’arrestation d’un ancien policier serbe. La police kosovare et les forces internationales du maintien de la paix ont déjà essuyé des attaques avec des armes à feu du camp serbe.

120 000 Serbes habitent au Kosovo

Albin Kurti, Premier ministre du Kosovo, préfère jouer la carte de la diplomatie : “Je ne vais en aucun cas attribuer les barricades à la population serbe. Ce ne serait pas juste, ce ne serait pas correct et ça serait dommageable pour nous tous. Cela ne servirait que ceux qui souhaitent des tensions et un conflit ouvert. Nous ne voulons pas de ça.” Depuis 2008 et l’indépendance déclarée unilatéralement du Kosovo, la Serbie n’a toujours pas reconnu la légitimité de son ancienne province en tant qu'État et encourage ses 120 000 ressortissants habitant au Kosovo à défier les autorités locales.