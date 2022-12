Eurozapping : un mouvement de grève cloue au sol des passagers belges

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du mercredi 28 décembre.

Un Nouvel An de galère pour les passagers de RyanAir en Belgique. Tous les avions de RyanAir partant de Belgique devraient rester cloués au sol entre le jeudi 29 décembre et le dimanche 1er janvier 2023. En cause, une grève du personnel de cabine de la compagnie irlandaise. Au moins 19 000 personnes resteront bloquées en Belgique, auxquelles s’ajoutent celles bloquées à l’étranger.

9 féminicides en Espagne au mois de décembre

En Espagne, les fêtes de fin d’années ont été synonymes d’un record de féminicides. Au moins 9 femmes sont mortes sous les coups de leur compagnon en décembre. “Nous demandons à tous de redoubler de vigilance et d’alerter les services sociaux au moindre indice”, demande Angela Rodriguez, ministre chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Entre inflation et Brexit, les touristes britanniques ont fui la Suisse en ces périodes de fêtes. “Par rapport aux autres années, on voit qu’il y a un manque”, note Catherine Woronoff, monitrice de ski. Seuls les plus fortunés peuvent continuer à profiter de la poudreuse helvète.