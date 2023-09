Rentrée des classes : aux Etats-Unis, la pénurie d’enseignants s’est encore aggravée

Avec plus de 2 800 enseignants manquants en Arizona et 1 500 en Virginie, les Etats-Unis subissent une pénurie de professeurs pour cette rentrée 2023.

C'est une rentrée difficile pour nombre d'écoles aux Etats-Unis qui font face à une pénurie de plus en plus importante de professeurs. C'est une hausse de 35 % par rapport à septembre dernier et cela concerne presque tous les États : il en manque ainsi, par exemple, 2 890 enseignants en Arizona. C'est plus de 1000 de plus que l'année dernière. L'augmentation est de 50 % sur un an seulement en Virginie-Occidentale, où l'administration se doit de trouver quelque 1 500 profs.

Augmenter la rémunération des enseignants

Ces chiffres vertigineux s'expliquent via plusieurs facteurs très bien connus, et récurrents pour certains. Finie donc la raison avancée ces dernières années de la pandémie de Covid-19, il faut aujourd'hui prendre en compte le stress galopant, les salaires toujours bas et le nombre d'heures de travail qui s'accumulent.

Alors, les États s'adaptent : critères d'embauche moins élevés, formation gratuite à l'université pour les futurs enseignants et semaine de quatre jours comme dans certains districts du Missouri. Neuf États, dont la Floride, l'Arkansas et l'Oklahoma, viennent aussi d'augmenter la rémunération des enseignants pour attirer de nouveaux candidats.

Le département américain de l'Éducation s'attend néanmoins à une amélioration dans les années à venir. Il souligne que le nombre de personnes inscrites dans les programmes de formation a augmenté l'an dernier dans plus de la moitié des États du pays. Les écoles sont aussi un le théâtre de fusillades mortelles qui n'ont pas fini de susciter l'indignation.