VIDEO. Nombre de délégués, dates-clés, candidats en lice... Sept chiffres pour comprendre les primaires démocrates

Qui sera l'adversaire de Donald Trump dans la course à la Maison Blanche ? Les Américains votent, depuis le 3 février et jusqu'au 6 juin, pour désigner le candidat du Parti démocrate pour la présidentielle. Nombre de délégués et de concurrents, dates-clés... Franceinfo vous résume, en sept chiffres, l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur les primaires démocrates.

57

C'est le nombre d'Etats et de territoires américains qui organisent des primaires démocrates. L'Iowa a donné le coup d'envoi, lundi 3 février. Les scrutins doivent s'étaler jusqu'au 6 juin. Outre les cinquante Etats américains, des territoires comme Porto Rico, les Samoa américaines ou les îles Vierges vont voter. Les démocrates de l'étranger seront également appelés à s'exprimer pour désigner le candidat du parti.

11

Comme le nombre de candidats qui étaient en lice lors des premiers caucus démocrates, dans l'Iowa, le 3 février. En un peu plus d'un an, vingt-huit démocrates ont postulé à l'investiture du parti, relève le New York Times*. Plusieurs d'entre eux ont, depuis, jeté l'éponge, réduisant le nombre de concurrents à une grosse dizaine. Ce chiffre continue de s'amenuiser au fil des scrutins et des échecs de certains candidats. Ainsi, mercredi 12 février, après la primaire dans le New Hampshire, Michael Bennet, Andrew Yang ou encore Deval Patrick ont annoncé qu'ils renonçaient à l'investiture.

40

Quarante ans, très exactement, qui séparaient le plus jeune et le plus vieux des candidats aux primaires démocrates. A 38 ans, Pete Buttigieg était le plus jeune Américain – et le premier ouvertement homosexuel – à briguer la présidence, avant de jeter l'éponge. L'ancien maire de South Bend, quatrième plus grande ville de l'Indiana, n'a jamais exercé de mandat national.

Tout le contraire de Bernie Sanders, 78 ans, sénateur du Vermont depuis 2007. Auparavant, le doyen des primaires avait été maire de la ville de Burlington et élu à la Chambre des représentants. Finaliste malheureux des primaires de 2016 face à Hillary Clinton, il se définit comme un "socialiste", un terme longtemps décrié aux Etats-Unis, et n'a jamais officiellement rejoint le Parti démocrate. Son hospitalisation pour un infarctus, en octobre, a soulevé des questions sur son âge avancé, rappelle le Washington Post*.

14

Quatorze Etats organisent des primaires simultanément* mardi 3 mars : l'Alabama, l'Arkansas, la Californie, la Caroline du Nord, le Colorado, le Maine, le Massachusetts, le Minnesota, l'Oklahoma, le Tennessee, le Texas, l'Utah, le Vermont et la Virginie. Le territoire des Samoa américaines et les démocrates résidant à l'étranger voteront également ce jour-là.

Ce "Super Tuesday" est une journée décisive dans la course à l'investiture démocrate. Il fait office de premier test d'envergure pour les candidats et permet généralement de faire émerger le ou les favoris dès le début de la campagne. S'il ne garantit pas d'obtenir l'investiture du parti, il permet fréquemment de "tuer tout suspense", note Libération. Mais cette année, le "Super Tuesday" pourrait être particulièrement disputé, note le Washington Post*.

3 979

Quelque 3 979 délégués vont être "répartis" entre les candidats lors des primaires démocrates, en fonction des scores de chaque concurrent. Ces délégués sont des membres du parti, généralement des militants engagés ou des responsables, choisis pour représenter leur Etat à la convention nationale, en juillet. Ils sont obligés de voter pour leur candidat assigné lors de cet événement, à l'issue duquel le champion du parti sera formellement investi. Pour être désigné, un démocrate doit remporter la majorité absolue, soit 1 991 délégués.

771

Si aucun candidat ne s'est imposé à la fin de la saison des primaires, 771 "superdélégués" participeront à un second vote lors de la convention du Parti démocrate, explique la BBC*. Il s'agit de cadres du parti (comme l'ex-président Bill Clinton), libres de voter pour le candidat de leur choix. Le concurrent qui obtiendra plus de 2 376 délégués lors de ce second tour sera désigné candidat à la présidentielle.

13

Le lundi 13 juillet marquera le début de la convention nationale démocrate, à Milwaukee, dans l'Etat-clé du Wisconsin. Durant quatre jours, les responsables du parti vont se succéder sur scène pour galvaniser les militants. Surtout, le démocrate qui affrontera Donald Trump dans la course à la Maison Blanche sera formellement investi durant cet événement. Cette convention marquera donc le coup d'envoi de la campagne présidentielle, avant l'élection du 3 novembre.

* Tous les liens signalés par un astérisque renvoient vers des articles en anglais.