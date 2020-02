Présidentielle américaine : pourquoi les caucus de l'Iowa sont un fiasco pour le Parti démocrate

La publication des résultats a été repoussée de plusieurs heures, en raison "d'incohérences".

Les candidats aux primaires démocrates s'attendaient à un premier test de leur cote de popularité, lundi 3 février dans l'Iowa. Mais c'est surtout leur patience qui a été mise à l'épreuve durant ce premier scrutin en vue de la présidentielle américaine. Les organisateurs ont repoussé la publication des résultats à mardi, en raison "d'incohérences" dans leurs chiffres. Une confusion qui s'ajoute au système déjà complexe des caucus, avec quelque 1 700 réunions publiques où les électeurs sont regroupés physiquement pour désigner leur candidat lors de deux tours de scrutin.

Alors que les concurrents pour l'investiture du parti attendent encore les résultats, franceinfo vous explique pourquoi ce fiasco est lourd de conséquences pour le Parti démocrate.

Parce que ce scrutin est le premier de la campagne

Les caucus de l'Iowa ont une place symbolique dans la course à la Maison Blanche. Cet Etat rural lance la saison des primaires depuis les années 1970 et son importance est uniquement liée à cette tradition : il n'octroie que 41 délégués appelés à désigner le candidat à la présidentielle, sur les 1 991 nécessaires pour remporter l'investiture. Le milliardaire Michael Bloomberg a d'ailleurs décidé de ne pas se rendre dans l'Iowa pour concentrer sa campagne sur des Etats plus peuplés, comme la Californie (qui représente le plus grand nombre de délégués).

Mais une victoire (ou une contre-performance) dans cet Etat peut donner le ton du reste de la campagne pour les candidats. "Ils ont passé un an à s'investir dans [l'Iowa] dans l'espoir que, lors de cette soirée, si tout se passe bien, ils puissent monter sur scène pour annoncer leur victoire et profiter de cette dynamique jusqu'à la fin des primaires, rappelle Slate*. Au lieu de cela, (...) les résultats devraient être publiés mardi, juste à temps pour être balayés par le discours sur l'état de l'Union prononcé par un président visé par une procédure de destitution." Une épine dans le pied des candidats démocrates qui pensaient tirer leur épingle du jeu lors de ce premier scrutin.

Parce que la méthode de comptage pose question

Habituellement, les premiers résultats des caucus sont communiqués dans la soirée. Mais, six heures après le coup d'envoi du scrutin, le Parti démocrate de l'Iowa n'avait toujours pas communiqué le moindre chiffre. Il n'était pas non plus en mesure de donner une heure de publication des résultats définitifs. En cause, selon plusieurs médias américains, une nouvelle application utilisée par les bureaux de vote pour transmettre leurs données aux organisateurs. Cette technologie devait en théorie permettre aux responsables des 1 700 caucus de communiquer les chiffres plus rapidement, précise Bloomberg*.

Mais plusieurs d'entre eux n'ont pas réussi à télécharger ou à se connecter à l'application, indique le New York Times*. De nombreux responsables ont alors décidé de se reporter sur le plan B : la hotline téléphonique du parti, en place depuis des décennies. L'afflux d'appels a toutefois provoqué un engorgement sur les lignes. Shawn Sebastian, secrétaire d'un bureau de vote dans le comté de Floyd, a ainsi raconté avoir dû patienter plus de deux heures avoir de pouvoir enfin transmettre ses résultats.

Update: I got connected a little after 11 pm and reported my results. With all the complicated things to report (total, first alignment, caveats about the math and totals, etc.) it took almost 20 minutes to report. Starting to understand why I was on hold for so long ... — Shawn Sebastian (@shawnsebastian) February 4, 2020

Dans un effort de transparence, le Parti démocrate de l'Iowa communique cette année trois chiffres différents, rapporte le New York Times*. Le nombre de délégués attribués à chaque candidat à l'issue du scrutin, comme lors des primaires précédentes, mais aussi le nombre de voix obtenues par chaque candidat au premier et au second tour. Problème, des "incohérences" ont été constatées dans "trois séries de données" lors des caucus.

L'équipe de Joe Biden s'est fendue d'une lettre aux organisateurs pour demander des "explications". "L'application censée transmettre au parti les résultats des caucus n'a pas marché, tout comme le système téléphonique de secours", a-t-elle protesté. Le Parti démocrate de l'Iowa a répondu qu'il s'agissait "seulement d'un problème de remontée des résultats", écartant toute irrégularité ou "piratage". L'intégralité des résultats doit toutefois être vérifiée en comparant les données avec les procès-verbaux, un processus bien plus long qu'escompté.

Parce que certains candidats se sont avancés sur les résultats

La situation est devenue encore plus confuse lorsque certains des favoris démocrates ont avancé des estimations sur les résultats, lundi soir, chacun tentant de tirer la couverture à lui. La sénatrice Amy Klobuchar a été la première à prendre la parole pour occuper l'espace médiatique, note le Guardian*. "Nous sommes au-delà de nos espérances", a garanti l'élue du Minnesota, alors qu'aucun chiffre n'avait été communiqué.

Pete Buttigieg, maire de la quatrième plus grande ville d'Indiana, South Bend, s'est déclaré "victorieux" en se fondant sur les chiffres de son équipe, portant sur 77% des bureaux de vote. "Ce soir, un espoir improbable est devenu une réalité indéniable", a affirmé le plus jeune candidat démocrate (38 ans), face à ses soutiens.

Bernie Sanders a, lui aussi, déclaré avoir "le sentiment que nous allons vers un très, très beau succès" dans l'Iowa. L'équipe de campagne du sénateur du Vermont a publié, dans la nuit, ses propres données partielles portant sur 40% des bureaux de vote. Ces chiffres, qui n'ont pas été confirmés par le parti, placent le progressiste en tête avec 28,62% des voix, devant Pete Buttigieg (25,71%) et la sénatrice Elizabeth Warren (18,42%).

Joe Biden n'arriverait que quatrième selon ces données… aussitôt contestées par le camp de l'ancien vice-président. "Notre propre modèle montre qu'il a surperformé dans des districts clés (...) et nous sommes convaincus que cette élection est très serrée", a assuré son équipe. Le camp d'Elizabeth Warren a rejeté toutes ces déclarations, estimant que "toute équipe qui affirme avoir gagné ou publie des chiffres incomplets contribue au chaos et à la désinformation".

Parce que les républicains moquent déjà cet imbroglio

Le Grand Old Party (GOP) n'a pas tardé à profiter de la confusion générale pour critiquer le camp adverse. "Les démocrates sont dans tous leurs états à cause d'un bazar qu'ils ont eux-mêmes créé, c'est le pire ratage de l'histoire, a tancé Brad Parscale, le directeur de campagne de Donald Trump, dans un communiqué cité par le Guardian*. Il serait normal que les gens doutent de l'impartialité du processus."

De son côté, le président américain a estimé sur Twitter que les caucus démocrates étaient "un véritable désastre". "Rien ne fonctionne [avec eux], comme lorsqu'ils dirigeaient le pays", a-t-il affirmé, assurant que "le seul qui peut revendiquer une très grosse victoire dans l'Iowa hier c'est 'Trump'."

The Democrat Caucus is an unmitigated disaster. Nothing works, just like they ran the Country. Remember the 5 Billion Dollar Obamacare Website, that should have cost 2% of that. The only person that can claim a very big victory in Iowa last night is “Trump”. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2020

Le président américain est arrivé en tête des caucus républicains dans l'Etat avec 97% des voix, selon les premières estimations citées par Politico*. Une victoire aisée : comme la plupart des présidents sortants, Donald Trump est pratiquement assuré d'être réinvesti par son parti lors de la convention nationale d'août 2020. Ses trois opposants sont crédités de moins de 5% dans les sondages en moyenne, au niveau national.

* Tous les liens signalés par un astérisque renvoient vers des articles en anglais.