Primaire démocrate aux États-Unis : Michael Bloomberg, grand absent du caucus de l'Iowa

La primaire démocrate américaine s'ouvre dans l'Iowa, lundi 3 février. Micael Bloomberg a décidé de se tenir à l'écart de ce caucus. "L'ancien maire de New York, multimilliardaire, n'est pas ici en Iowa parce qu'il vise des États plus peuplés, plus importants pour la primaire démocrate comme la Californie par exemple et qui voteront plus tard. Mais attention, il est à prendre au sérieux, vous allez en entendre parler parce que sa cote de popularité est en hausse chez les démocrates même si elle reste modeste", décrit Agnès Vahramian, correspondante de France 2, en direct de Des Moines, la capitale de l'état.

200 millions de dollars pour des publicités électorales

L'homme d'affaires dépense énormément pour sa campagne. Pour l'instant, il a investi 200 millions de dollars dans des publicités électorales. "Michael Bloomberg est prêt à dépenser un milliard de dollars de sa fortune personnelle dans cette campagne, c'est du jamais vu. Sa campagne est très écologiste, très anti-armes, mais ses adversaires l'attaquent en disant qu'il veut acheter l'élection, il est controversé", détaille la journaliste.

