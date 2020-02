Primaire démocrate aux États-Unis : un couple, deux candidates

C'est un couple un peu particulier. Rod Sullivan et Melissa Fath totalisent 24 années de vie commune et autant de débats passionnés. Tous deux bénévoles, ils arpentent les rues de leur quartier pour convaincre les électeurs indécis. La primaire démocrate débutera lundi 3 février dans l'Iowa, aux États-Unis, alors, il faut mobiliser les troupes. Parmi les 11 candidats démocrates, Rod soutient la sénatrice progressiste Elizabeth Warren.

Seul Barack Obama les a convaincus

De son côté, Melissa soutient une sénatrice modérée, Amy Klobuchar. "Mon mari et moi sommes dans des équipes différentes et je suis plutôt compétitive", explique-t-elle. Ils ont chacun leur candidate, mais partagent la même envie : avoir une femme comme présidente. "La garde d'enfant et les soins de santé, l'université et la corruption. Ce sont des choses totalement hors de contrôle en Amérique", estime Rod Sullivan. Depuis 1996, seul le candidat Barack Obama a convaincu d'emblée le couple.