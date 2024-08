Reportage "Rien n'a changé au Moyen-Orient" : près de Chicago, des habitants du quartier de "Little Palestine" sont désabusés par le camp démocrate

Une nouvelle manifestation propalestinienne se tiendra jeudi 22 août au soir en marge de la convention démocrate à Chicago pour dénoncer le soutien américain à Israël. Une forte communauté arabe d’origine palestinienne vit à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Chicago. Le quartier a d'ailleurs été baptisé "Little Palestine".

La voix de Fairouz, légende de la chanson arabe engagée pour la cause palestinienne, accompagne les clients de ce restaurant où défilent sur un écran des images du Dôme du Rocher, à Jérusalem. Imad est attablé avec sa femme. Ce natif de Ramallah, en Cisjordanie, vit depuis 17 ans aux États-Unis. La convention démocrate, qui se tient en ce moment dans la ville, ne l'intéresse pas plus que cela : "Les démocrates sont là depuis longtemps et rien n'a changé. Obama, Clinton et tous les autres. Rien n'a changé au Moyen-Orient donc ça n'a pas d'importance. Peu importe qui est au pouvoir".

À la table d'à côté, Hassan déjeune avec son cousin. Il porte un t-shirt aux couleurs du drapeau palestinien. Leur famille vit à Naplouse, en Cisjordanie, et eux se sont installés dans le Missouri. "Nous sommes venus de Saint-Louis pour manifester en faveur d'une Palestine libre et d'un cessez-le-feu. En ce moment, Kamala Harris essaie d'obtenir le vote des Arabes et des antiguerres pour son parti. Cependant, nous avons besoin d'en savoir plus sur elle", indique Hassan.

"Le mari de Kamala Harris est juif et il est l'un des partisans d'Israël. Que va-t-elle faire ?" Hassan, vivant dans le Missouri et d'origine palestinienne à franceinfo

La candidate démocrate à la présidentielle l'a pourtant promis après avoir rencontré le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou : elle ne restera pas silencieuse face aux souffrances des civils palestiniens.

Dans sa boutique où il vend toutes sortes d'articles du Moyen-Orient, Mohammad n'est pas convaincu. "Elle est là depuis quatre ans déjà et nous n'avons constaté aucun changement, à part les guerres, justifie-t-il. Je pense donc qu'ils vont poursuivre les mêmes politiques, soutenir Israël avec des armes, et tout ce qu'Israël demande. Donc, on n'est pas très optimiste". Ce sentiment est largement partagé par les habitants de "Little Palestine". Ils sont tellement désabusés qu'ils pensent ne pas aller voter le 5 novembre prochain.