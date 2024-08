Direct Guerre au Proche-Orient : des frappes israéliennes font un mort et 19 blessés dans l'est du Liban, selon Beyrouth

Les tensions se poursuivent sur tous les fronts. Le ministère de la Santé du Liban a affirmé, mercredi 21 août, que des frappes israéliennes avaient fait un mort et 19 blessés dans l'est du pays, dans la plaine de la Békaa. Mardi, Israël avait déjà ciblé cette zone, l'armée affirmant qu'elle abrite "des entrepôts d'armes du Hezbollah". Le mouvement chiite libanais, soutenu par l'Iran et allié du Hamas, avait de son côté annoncé la mort de quatre de ses combattants dans d'autres bombardements attribués à l'armée israélienne, dans le sud du Liban cette fois. Suivez notre direct.

Des tirs de ripostes vers Israël. Le Hezbollah a revendiqué mardi avoir tiré des roquettes sur plusieurs positions militaires au nord d'Israël, ainsi que sur le plateau du Golan occupé, présentant ces frappes comme une réponse à la mort de quatre de ses combattants dans des bombardements israéliens. L'armée israélienne a fait état de 115 projectiles tirés depuis le Liban. "Certains" ont été "interceptés", quand d'autres sont "tombés dans des zones inhabitées", sans faire de blessés.

"Le temps est compté" pour un cessez-le-feu. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a une nouvelle fois pressé le Hamas d'accepter la dernière proposition de trêve dans la bande de Gaza. Si le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a accepté ce plan, Antony Blinken l'a aussi exhorté à faire preuve d'une "flexibilité maximale". Il a conclu mardi une nouvelle visite au Proche-Orient, avec des étapes dans les deux pays médiateurs clefs, le Qatar et l'Egypte, ainsi qu'en Israël.

Plus de 100 otages toujours détenus à Gaza. Israël a annoncé mardi avoir récupéré les corps de six Israéliens dans un tunnel de la bande de Gaza. Sur 251 personnes prises en otage lors des attaques du 7 octobre, 105 sont toujours retenues en territoire palestinien. "Que je sois encore ici assise (...), c'est un miracle", a déclaré Noa Argamani au Japon, plus de deux mois après sa libération par l'armée israélienne. Enlevée alors qu'elle assistait au festival Nova, elle est devenue un des visages des otages du Hamas.