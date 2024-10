Présidentielle américaine : tensions entre les États-Unis et la Chine

Différends commerciaux, provocations de Pékin en mer de Chine, soutien des Etats-Unis à Taïwan… La liste des désaccords entre les deux pays semble s’allonger chaque jour.

Entre les deux premières puissances mondiales, est-ce une nouvelle guerre froide ? L'épisode du ballon est une crispation de plus dans des relations américano-chinoises déjà mauvaises. S’il s’agit vraiment d’une sonde météo égarée, pourquoi ne pas avoir prévenu Washington d'une intrusion accidentelle ? La thèse d’une provocation de Pékin est partagée par de très nombreux observateurs.

La géopolitique au coeur des tensions

Malgré les tensions, Chinois et Américains n'ont jamais cessé le dialogue. Rencontre entre Joe Biden et Xi Jin Ping au sommet du G20 en novembre dernier. Les deux économies sont très liées. Sur le plan géopolitique, les sujets de discorde sont déjà nombreux. Taïwan, que les États-Unis promettent de défendre en cas d'invasion chinoise. Les Philippines où les soldats américains viennent d'être autorisés à s’installer dans quatre bases supplémentaires. Et enfin la Corée. Que se passera-t-il en cas de guerre entre le Sud, allié de Washington et le Nord, soutenu par Pékin ?

