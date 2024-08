Présidentielle américaine : qui est Tim Walz, le colistier choisi par Kamala Harris ?

Aux États-Unis, le choix de Kamala Harris pour l’épauler lors de la présidentielle américaine s’est porté sur Tim Walz, mardi 6 août. Gouverneur du Minnesota, un État convoité par Donald Trump, cet ancien enseignant et coach de football américain a passé douze ans au Congrès.

Il y a quelques heures, Tim Walz était encore peu connu des Américains. Mardi 6 août, le gouverneur du Minnesota est devenu colistier de Kamala Harris. Si elle gagne, il sera vice-président des États-Unis pendant 4 ans. À Philadelphie, ville démocrate, les habitants valident ce choix avec enthousiasme.

Un profil rassurant et modéré

Tim Walz est un ancien professeur en sciences sociales, entraîneur de football au lycée, et officier de la garde nationale. Proche des syndicats, il s’est battu pour l’extension des congés payés pour les travailleurs ou encore la mise en place de repas gratuits dans les écoles. Il est apparu en fer de lance contre Donald Trump et son colistier JD Vance. "Ce sont des gens vraiment bizarres. Ils veulent interdire les livres, contrôler votre corps", avait-il déclaré. Modéré et rassurant, il pourrait convaincre les électeurs indécis. À Philadelphie, Kamala Harris et Tim Walz mèneront leur premier meeting de campagne, début d’une tournée de quatre jours dans cet État.