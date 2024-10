Présidentielle américaine : le rôle de Melania Trump dans la campagne

Dans son autobiographie intitulée sobrement Melania, l'ex-Première dame dit vouloir dévoiler "sa vérité". Un ouvrage dont la parution intervient à quelques semaines de la présidentielle américaine.

Melania Trump soutient fermement le droit à l'avortement dans ses mémoires. "Il est impératif de garantir aux femmes l'autonomie de décider de leur préférence quant au fait d'avoir des enfants, en fonction de leurs convictions personnelles", écrit l'ex-Première dame. Une prise de position en contradiction avec son époux Donald Trump sur cette question au cœur de l'élection présidentielle américaine. Cet extrait reste la principale révélation de l'ouvrage simplement intitulé Melania.

Un ouvrage assez lisse

A l'image de son mari, elle ne concède pas non plus, quatre ans plus tard, la victoire de Joe Biden à la présidentielle de 2020. Melania Trump condamne en revanche les violences sans précédent du 6 janvier 2021 et l'assaut du Capitole à Washington. Très discrète pendant le mandat de son époux et encore plus depuis qu'elle a quitté Washington, elle n'évoque aucun des scandales qui ont éclaboussé Donald Trump ces dernières années.

