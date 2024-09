Présidentielle américaine : le pouvoir d'achat, un enjeu majeur de l'élection

Les deux candidats à la Maison-Blanche, Kamala Harris et Donald Trump veulent soutenir le pouvoir d'achat des familles à coups de mesures fiscales.

On aime ou on n’aime pas Donald Trump. Mais il fait une campagne efficace. Il a parfaitement compris que la préoccupation première des Américains est le pouvoir d’achat. Mardi, en Pennsylvanie, il a fait le show dans le supermarché d’un quartier populaire. Quelques instants plus tard, il glisse un billet de 100 dollars à une mère de famille à la caisse. Et la séquence devient virale. "Ça va faire baisser un peu la facture. Et quand je serai à la Maison-Blanche, on le fera pour tout le monde", assure-t-il.

Les prix ont augmenté de 20 %

L’inflation, Donald Trump en fait un argument populiste, mais efficace. Pour Kamala Harris, la réponse est délicate. En moyenne les prix ont augmenté de 20 % pendant la présidence de Joe Biden. Il faut se distinguer sans pour autant faire peur, car les tabloïds pro-Trump la décrivent comme une communiste.