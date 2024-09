Joe Biden à l’ONU : "C’est un discours très fort", affirme Marie-Cécile Naves, politologue spécialiste des États-Unis

Ce mardi 24 septembre, Joe Biden a effectué son dernier discours en tant que président des États-Unis devant l'Assemblée générale de l'ONU.

À la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, qui se déroule cette semaine à New York, Joe Biden a défendu son action en évoquant les différentes guerres et la place des États-Unis dans le monde diplomatique. "C’est un discours très fort qui est un adieu à la scène internationale. C’est aussi l'adieu d’un certain ordre mondial qui s’est exprimé. C’est un peu la fin des États-Unis qui dictent la politique internationale du monde", a indiqué Marie-Cécile Naves, politologue spécialiste des États-Unis et directrice de recherche à l’IRIS.

La Chine et la Russie en embuscade

Dans son discours, Joe Biden est revenu sur l'embrasement au Proche-Orient devant plus de cent dirigeants du monde entier. "Le conflit entre Israël et le Hamas en est l’exemple le plus flagrant. La majorité des pays du sud ne soutiennent pas la vision des États-Unis au Moyen-Orient et ne sont pas derrière Israël. Et puis la Chine et la Russie sont en embuscade dans la guerre d’influence mondiale", a ajouté la politologue.