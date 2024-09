États-Unis : le bilan de Joe Biden en politique étrangère "n’est pas très positif", selon André Kaspi, historien

Les ambiguïtés de la diplomatie américaine face aux deux conflits majeurs que sont l'Ukraine et Gaza ont fragilisé le bilan de Joe Biden en politique étrangère.

Alors que son mandat va bientôt s’achever, Joe Biden quittera la présidence des États-Unis en novembre prochain. Devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le président américain a dressé un bilan de sa politique étrangère. "C’est un homme d’État qui se retire, qui évoque son passé depuis 1972. Une très longue carrière au Sénat, puis en tant que vice-président et quatre ans de présidence. Il y a de l’émotion dans l’air. Tous les hommes politiques sont capables d’émouvoir leur public. Si l'on fait un bilan de la politique étrangère de Joe Biden, ce n’est pas un bilan très positif", a affirmé André Kaspi, historien et spécialiste des États-Unis.

Un grand président ? "Pas certain"

Joe Biden a retiré les troupes américaines d’Afghanistan dès l’été 2021, même si la débâcle de ce retrait hante encore son administration. "Après cela, il y a les hésitations sur l’Ukraine. On ne peut pas dire que les États-Unis soutiennent à fond les Ukrainiens. Joe Biden n’a pas réussi grand-chose au Moyen-Orient. Et la Chine, dans son vaste domaine géographique, l’emporte pour le moment sur les États-Unis. C’est un président qui a fait ce qu’il a pu, mais je ne suis pas certain que ce soit un grand président", a évoqué l'historien.