Présidentielle américaine : le "New York Times" annonce soutenir Kamala Harris

Le prestigieux journal américain The New York Times a annoncé soutenir la candidate démocrate Kamala Harris pour la présidentielle de novembre, dans un éditorial publié lundi 30 septembre. La candidate incarne en effet le "seul choix patriote" lors du scrutin, juge notamment le quotidien dans son texte. Pour autant, son nom n'est pas mentionné avant le quatrième paragraphe, car le comité de rédaction, qui a signé le texte, préfère d'abord critiquer la candidature de Donald Trump.

"Cette vérité sans équivoque, décourageante – Donald Trump n'est pas apte à être président – devrait être suffisante pour n'importe quel électeur soucieux de notre pays et de la stabilité de notre démocratie pour lui refuser une réélection." Comité de rédaction du "New York Times" dans un éditorial

Le comité de rédaction du New York Times rassemble des éditorialistes de renom et est censé refléter les valeurs du média. Il avait déjà appelé le président Joe Biden à se retirer de la course à la Maison Blanche après son calamiteux débat face à Donald Trump en juin. Les signataires reconnaissent que la vice-présidente "peut ne pas être la candidate parfaite pour chaque électeur, surtout ceux qui sont frustrés et en colère au sujet des échecs de notre gouvernement à réparer ce qui a été brisé". Mais ils exhortent également les Américains "à comparer le bilan de Mme Harris avec celui de son rival", ajoutant que la candidate est davantage "qu'une alternative nécessaire".

Le comité de rédaction du New York Times n'a pas soutenu un candidat du Parti républicain à une présidentielle depuis 1956, avec Dwight Eisenhower. Mais cette élection concerne "quelque chose de plus fondamental" que "des politiques et principes concurrents" dans un système à deux partis, précise le comité. Il estime que cette fois, "à moins que les électeurs américains ne lui tiennent tête, M. Trump aura le pouvoir de nuire de manière profonde et pérenne à notre démocratie". L'éditorial affirme qu'un second mandat du milliardaire "serait beaucoup plus préjudiciable et source de division que le premier".