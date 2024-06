Le New York Times appelle Joe Biden à se retirer : "C’est complètement ridicule de penser à changer le candidat maintenant, ça ne se fera pas", assure la porte-parole des Démocrates en France

Le Président américain sommé de laisser sa place dans la course à la Maison-Blanche par le quotidien américain le New York Times, vendredi 28 juin, après son naufrage lors du débat télévisé face à Donald Trump, la veille. Hors de question pour Amy Porter, la porte-parole des Démocrates en France, invitée de franceinfo.

franceinfo : Les démocrates sont-ils en train de paniquer ?

Amy Porter : Il faut séparer les commentateurs des gens qui sont dans les tranchées et qui font le travail. C’est 90 minutes où Biden n'a pas brillé. Je ne vais pas vous dire que vous avez vu quelque chose que vous n'avez pas vu. Il n'a pas été en forme. Mais ça ne change pas le fait que son opposant, Donald Trump, souhaite toujours déporter 11 millions de personnes, souhaite interdire l'IVG partout et pas uniquement dans les 21 États où c'est déjà interdit et qu’il veut démanteler la démocratie de l'intérieur.

Le programme de Donald Trump ne changera pas selon l’identité du candidat qu’il aura en face. Alors pourquoi vouloir le remplacer ?

C’est complètement ridicule de penser à changer le candidat maintenant. Ça ne se fera pas. Je peux vous dire qu’autour des proches de Joe Biden, il n'en est pas question. Vendredi soir, en Caroline du Nord, il a dit : "On peut même me mettre par terre, je me relève toujours". Je trouve quand même fascinant que le New York Times dise que Joe Biden, qui a un bilan exceptionnel depuis trois ans et demi, devrait se désister. Ils n'ont jamais demandé le désistement de Trump avec "ses 34 fois coupable" et encore ses 54 chefs d'accusation pas encore jugés, son demi-milliard de pénalités pour fraude. Pourquoi est-ce qu’il est apte à être candidat ? Il n'est pas venu pour débattre, Trump. Joe Biden est venu pour débattre. Il a été un peu trop préparé à mon avis : trop de chiffres, de statistiques dans la tête. Il aurait pu juste parler du cœur comme il sait si bien le faire. Trump n'a pas répondu à une seule question. Il a fait son discours de meeting, il a menti 50 fois en 90 minutes. Je pense que c'est un record.

Pensez-vous que l’appel du New York Times peut avoir un impact sur les électeurs ?

La plupart des électeurs ne lisent pas le New York Times. Je suis désolée de le dire. Il y a à peu près 160 millions de votants aux États-Unis, il y a eu 40 millions de téléspectateurs pour ce débat, donc une personne sur quatre. En plus, 90 % des électeurs ont déjà décidé pour qui ils vont voter. Il y a très peu de gens qui sont encore indécis et personnellement, je pense que ce débat ne changera rien parce que les deux programmes ne changent pas et le programme du Parti républicain est juste effrayant.

Quels sont les atouts de Joe Biden ?

L'atout de Joe Biden, c'est qu'il a beaucoup d'expérience, donc on peut dire que c'est son talon d'Achille. Mais c'est également l'atout. Il sait faire avancer le 'schmilblick', comme on dit en bon français. C’est quelqu'un qui connaît tous les leaders partout dans le monde, il est depuis des années spécialiste des affaires étrangères. C’est quelqu'un qui ne va pas se mettre du côté des dictateurs et des gens qui envahissent leur pays voisin sans raison. C'est quelqu'un qui ne va pas nous retirer de l'Otan, qui ne va pas nous retirer des accords du climat comme Trump l'a déjà fait. Trump, il veut plus d'armes à feu, il veut contrôler le corps des femmes, il veut polluer l'air.

Est-il encore possible de remplacer Joe Biden à quelques mois de la présidentielle ?

C’est vrai que mécaniquement, c'est très difficile de remplacer un candidat à ce stade, mais aussi, politiquement, ça n'a aucun sens. Joe Biden ne sera pas remplacé. Les médias vont s'amuser pendant encore 48 h à parler de ça et puis ils vont passer à autre chose. Joe Biden ne sera pas remplacé