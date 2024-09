Présidentielle américaine : "La Pennsylvanie est presque l’État le plus important des swing states", selon Tristan Cabello, historien

La Pennsylvanie va jouer un rôle crucial dans l'élection présidentielle de novembre, entre Donald Trump et Kamala Harris. Le vote des femmes blanches est très disputé par les candidats.

Des États clés vont avoir un enjeur majeur en cette année d'élection présidentielle américaine. Au nombre de 7, ces états pivots ("swing states") sont déjà très disputés par les candidats Trump et Harris. "La Pennsylvanie est presque l’État le plus important des swing states. La grande question c'est : est-ce que les femmes blanches qui votent généralement pour le candidat Trump pendant les deux dernières élections vont se reporter sur Kamala Harris ? Notamment en raison du sujet de l’avortement", explique Tristan Cabello, historien.

Le vote musulman se détourne de Kamala Harris

"On a une petite communauté aussi musulmane à Pittsburgh et à Philadelphie. On voit que les musulmans se détachent de Kamala Harris. Ils sont 12 % en ce moment qui vont voter pour la candidate Kamala Harris. Et puis on a des petites villes avec une jeunesse qui a été très mobilisée contre la guerre à Gaza. On va voir si elle va se mobilier encore une fois pour Kamala Harris", ajoute le maître de conférence à la John Hopkins University