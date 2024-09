Présidentielle américaine : "Il faut convaincre la classe moyenne", estime Laurence Haïm, journaliste

En Pennsylvanie, l'élection présidentielle de novembre, entre Donald Trump et Kamala Harris, pourrait se jouer. Le vote des classes moyennes est un enjeu majeur du scrutin.

Les sondages entre Kamala Harris et Donald Trump sur les intentions de vote évoluent peu. Le scrutin de novembre s’annonce toujours aussi serré, et l’État de Pennsylvanie jouera un rôle clé. "La Pennsylvanie est le symbole d’une classe moyenne qui est déçue et qui paye beaucoup d’impôts . Les deux candidats savent que c’est la classe moyenne qu’il faut convaincre. C’est pour cela que les candidats y vont très régulièrement", explique Laurence Haïm, journaliste franco-américaine.

Deux Pennsylvanie distinctes

"Il y a une Pennsylvanie rurale qui est très trumpiste et qui est prête même à prendre les armes pour défendre Donald Trump. Et la Pennsylvanie de Pittsburgh, qui est une ville plus urbaine avec une classe moyenne et ses 43 % d’indépendants qui n'ont toujours pas décidé pour qui ils vont voter. C’est capital pour le prochain président ou la prochaine présidente des États-Unis d'avoir la Pennsylvanie. Cela compte énormément parmi les ‘swing states’", ajoute la journaliste.