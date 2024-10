Présidentielle américaine : Kamala Harris a "la résistance physique et mentale nécessaire" pour être présidente, selon un rapport médical de la Maison Blanche

Elle est en "excellente santé" et compte bien le faire savoir. La Maison Blanche a publié samedi 12 octobre un rapport médical concluant que Kamala Harris possède, à 59 ans, "la résistance physique et mentale nécessaire pour remplir les devoirs de la présidence" des Etats-Unis. Le rapport, extrêmement détaillé, a été publié "avec l'accord" de la candidate démocrate à la présidentielle du 5 novembre. Une manière pour le camp démocrate de braquer les projecteurs sur les presque 20 années d'écart d'âge avec son rival Donald Trump.

Selon son médecin, le dernier examen médical de la vice-présidente daté d'avril ne signale rien "sortant de l'ordinaire" et celle-ci bénéficie d'une "excellente santé". De son côté, l'équipe de campagne de Donald Trump a réagi en affirmant que la forme du candidat républicain n'avait rien à envier à celle de la démocrate et, qu'au contraire, celle-ci avait été "incapable de garder le rythme avec les exigences d'une campagne" électorale.

Les questions sur l'âge, la robustesse et l'acuité mentale de Joe Biden ont dominé sa campagne, jusqu'à ce que le président démocrate âgé de 81 ans jette l'éponge en juillet, après un débat calamiteux face à son prédécesseur républicain à la Maison Blanche (2017-2021). La question est depuis rarement abordée dans les médias et n'a pas d'influence notable sur les sondages, toujours aussi serrés, en dépit de la forte différence d'âge entre Kamala Harris et Donald Trump, et de la tendance toujours plus prononcée de ce dernier aux digressions et discours décousus.