Présidentielle américaine : Joe Biden officiellement investi comme candidat du Parti démocrate

L'ancien vice-président de Barack Obama, âgé de 77 ans, a été désigné à l'issue d'un vote sans surprise lors de la convention du parti. Il prononcera jeudi un discours pour accepter sa nomination.

Cela ne faisait aucun doute depuis longtemps, mais Joe Biden est désormais officiellement le candidat des démocrates à l'élection présidentielle américaine de novembre prochain. L'ancien vice-président des Etats-Unis, âgé de 77 ans, a été officiellement investi à l'issue du vote à la convention du parti, mardi 18 août, des délégués élus lors des primaires.

"Merci du fond du coeur", a réagi Joe Biden dans un message vidéo en direct : en raison du coronavirus, la convention démocrate, qui devait se tenir à Milwaukee (Wisconsin), se déroule essentiellement de façon virtuelle.

Il doit accepter plus formellement cette nomination jeudi, lors du discours de clôture de la convention.

Deux figures républicaines expriment leur soutien

La journée de mardi a vu des discours des anciens président Jimmy Carter et Bill Clinton – qui a accusé Donald Trump d'avoir instauré le "chaos" à la Maison Blanche –, de l'épouse du candidat, Jill Biden, mais aussi de deux figures du parti républicain qui ont affiché leur soutien au démocrate : Colin Powell, chef de la diplomatie américaine sous George Bush Jr., et Cindy McCain, veuve du sénateur et candidat républicain à l'élection présidentielle John McCain.

Alexandria Ocasio-Cortez, figure de l'aile gauche des démocrates et étoile montante du Congrès, s'est aussi exprimée, mais n'a eu droit qu'à moins de deux minutes de temps de parole. Barack Obama doit s'exprimer mercredi soir, après la colistière de Joe Biden, Kamala Harris.