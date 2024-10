sondages Présidentielle américaine 2024 : qui de Kamala Harris ou de Donald Trump est en tête des sondages ? Consultez l'évolution des intentions de vote pour la candidate démocrate et son adversaire républicain, grâce à nos moyennes calculées à l'échelle nationale ainsi qu'au niveau des "swing states", les états pivots de l'élection. Mathieu Lehot-Couette

Le 5 novembre, les électeurs américains sont appelés aux urnes pour élire le ou la 47e président(e) des Etats-Unis. Ils devront départager le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris, dans un duel que certains observateurs annoncent comme l'un des plus serrés de l'histoire du pays. Pour suivre ce bras de fer, franceinfo publie des moyennes d'intentions de vote calculées à partir des sondages compilés par le site d'analyse politique 538. Chaque jour, nous mettons à jour nos graphiques afin de suivre les dernières tendances au niveau national ainsi qu'à l'échelle des Etats américains.

Les sondages nationaux sont utiles pour suivre les grandes dynamiques de la campagne. Il en va ainsi, par exemple, du retrait de Joe Biden, le 21 juillet dernier. L'actuel président s'est désisté au profit de sa vice-présidente Kamala Harris. Ce qui a donné lieu à une nette remontée des intentions de vote en faveur de la candidature démocrate. En quelques jours, les courbes se sont retournées et Kamala Harris a dépassé Donald Trump.

Mais l'élection présidentielle américaine ne se joue pas uniquement sur le nombre de voix. Aux Etats-Unis, le président n'est pas directement élu par le peuple. Il est choisi par un collège de 538 grands électeurs répartis entre chaque Etat. Un candidat qui arrive en tête dans un Etat remporte tous les électeurs qui y sont associés. C'est le principe du "winner takes all" ("le gagnant emporte tout") qui prévaut dans la plupart des Etats (à l'exception de deux, le Maine et le Nebraska). La carte ci-dessous montre les moyennes des intentions de vote dans les Etats où des sondages ont été publiés ces 14 derniers jours.

Une catégorie d’Etats se distingue. Il s'agit des territoires dotés d'un grand nombre de grands électeurs dans lesquels les candidats sont au coude-à-coude. Ce sont les Etats pivots, ou swing states en anglais. D'après les calculs de franceinfo, ils sont au nombre de huit : l'Arizona, la Caroline du Nord, la Géorgie, la Floride, le Michigan, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin. C'est dans ces territoires que l'issue de l'élection devrait se jouer.

"Les sondages au niveau de ces Etats sont tous dans la marge d'erreur et ils sont généralement moins précis que les sondages nationaux, avec des moyens souvent plus faibles et un électorat plus difficile à cibler", explique François Vergniolle de Chantal, professeur en études américaines à l'université Paris Cité.

Ce spécialiste estime que les enquêtes d'opinion dans ces territoires n'en restent pas moins très importantes. "Elles révèlent qu'il n'y a aucun effondrement du vote Trump, qui peut être par ailleurs sous-estimé", précise-t-il. La grille de graphiques ci-dessous montre l'évolution des intentions de vote dans les Etats pivots.

Comment nos moyennes sont-elles calculées ?

Les moyennes affichées sur cette page sont calculées sur des fenêtres glissantes de 14 jours, à partir d'une sélection de sondages issus de la base de données compilée par le site d'analyse politique américain 538 (propriété d'ABC News). Chaque sondage utilisé dans nos calculs a été filtré et pondéré selon une liste de critères de fiabilité et de qualité établis par franceinfo, à partir des notices méthodologiques de 538, du New York Times , de The Economist et d'entretiens réalisés avec des spécialistes.