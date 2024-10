Présidentielle américaine 2024 : quels sont les sept "swing states", ces Etats clés qui peuvent faire basculer l'élection ?

Contrairement aux bastions de chaque camp, le choix des électeurs de ces Etats demeure incertain. Kamala Harris et Donald Trump y mènent une campagne acharnée pour tenter de faire la différence.

Ils font l'objet d'une attention particulière dans la dernière ligne droite de la campagne. Alors que l'élection présidentielle américaine du mardi 5 novembre approche, les équipes de Donald Trump et Kamala Harris musclent leur jeu dans sept Etats. Leur particularité ? Contrairement aux bastions de chaque camp, le choix des électeurs y est encore indécis entre les candidats républicain et démocrate. Dans un scrutin qui s'annonce particulièrement serré, et du fait d'un système où le vainqueur remporte la totalité des grands électeurs dans l'immense majorité des Etats, chaque verdict sera crucial.

Pour cette élection, l'Arizona, la Caroline du Nord, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin forment les fameux swing states. Franceinfo vous présente ces sept Etats pivots dans lesquels l'élection devrait se jouer.

L'Arizona

Dans le sud-ouest du pays, l'Arizona est l'un des Etats où l'écart entre les deux candidats est le plus serré dans les sondages. Donald Trump s'était imposé l'année de son élection, en 2016. Mais en 2020, c'est Joe Biden qui y était arrivé en tête, avec seulement un peu plus de 10 000 voix d'écart. Quatre ans plus tard, sa vice-présidente Kamala Harris est loin d'être assurée d'emporter les 11 grands électeurs (270 sont nécessaires pour gagner l'élection présidentielle).

Cet immense Etat frontalier du Mexique est l'un des terrains principaux de deux thèmes centraux dans l'élection de 2024 : l'immigration et l'accès à l'IVG. Les électeurs y seront en effet aussi consultés dans des référendums sur ces questions le 5 novembre.

La Caroline du Nord

Une grande inconnue. Les démocrates n'ont pas gagné en Caroline du Nord depuis 2008. En 2020, Donald Trump s'y est imposé avec quelque 74 000 voix d'avance. Pour le scrutin de novembre prochain, les sondages y sont plus serrés (0,3 point d'écart le 22 octobre) qu'en Arizona ou en Géorgie.

Dans cet Etat qui permet de décrocher 16 grands électeurs, l'élection devrait se jouer notamment sur le vote d'un électorat noir que se disputent âprement Kamala Harris et Donald Trump.

La Géorgie

En 2016, la Géorgie avait choisi Donald Trump avec 200 000 votes d'avance. Quatre ans plus tard, Joe Biden avait raflé cet Etat du Sud-Est pour 12 000 voix, une première pour les démocrates depuis 1992. Donald Trump avait formé un recours en justice pour demander le recomptage des voix, qui avait confirmé la victoire de son adversaire.

Quatre ans ont passé et le camp républicain redouble d'efforts pour reprendre l'Etat, qui envoie lui aussi 16 grands électeurs au collège électoral. "Tous les regards seront tournés vers les banlieues d'Atlanta", la capitale de l'Etat, précise The Washington Post. C'est en particulier dans cette zone que Joe Biden avait réussi à faire la différence en 2020.

Le Michigan

Cet Etat de la "Rust Belt", une "ceinture de la rouille" frappée par la désindustrialisation, est particulièrement scruté. Alors que les démocrates l'avaient emporté depuis 1992, Donald Trump avait créé la surprise en 2016 en devançant de 11 000 voix Hillary Clinton. En 2020, Joe Biden avait pris le meilleur sur son adversaire.

Pourtant, les 15 électeurs de l'Etat pourraient cette année revenir à l'ex-président, qui dispose d'une légère avance sur Kamala Harris. Les deux candidats y mènent une campagne effrénée, s'y rendant coup pour coup, dans une atmosphère électrique. Alors que la guerre au Proche-Orient fait rage, une partie des quelque 300 000 Américains d'ascendance arabe du Michigan pourraient exprimer son désaccord avec la politique américaine de soutien à Israël en sanctionnant les démocrates dans les urnes.

Le Nevada

Le Nevada et ses six grands électeurs vont-ils rester démocrates en 2024 ? Etat bleu depuis 2008, le territoire de l'ouest du pays pourrait voter majoritairement pour Kamala Harris le 5 novembre. La vice-présidente de Joe Biden dispose d'une de plus d'un point d'avance dans les sondages, mais rien n'est perdu pour Donald Trump, battu d'environ 34 000 voix il y a quatre ans.

La Pennsylvanie

C'est l'un des swing states les plus incertains. L'enjeu s'avère d'autant plus important que la Pennsylvanie, dans le nord-est des Etats-Unis, rapporte 19 grands électeurs, soit le plus gros contingent des Etats pivots. Pour l'heure, Kamala Harris ne possède dans les sondages qu'une avance de 0,2 point. Donald Trump avait mis fin à l'hégémonie démocrate en 2016, avant que Joe Biden ne renverse la tendance.

C'est là que l'ancien président américain a été visé par une tentative d'assassinat, qui l'a blessé à l'oreille, en juillet. C'est là aussi qu'il s'est récemment mis en scène en train de préparer des frites dans un restaurant McDonald's, et là encore que le milliardaire Elon Musk fait campagne pour lui. En face, Kamala Harris s'est notamment affichée dans cet Etat en compagnie de Liz Cheney, figure du camp républicain et opposante à Donald Trump.

Le Wisconsin

Avec six millions d'habitants, le Wisconsin enverra dix grands électeurs au collège électoral. Dans cet Etat rural, frontalier du Canada, les problématiques du pouvoir d'achat et de l'emploi sont centrales. Les électeurs voient donc défiler les candidats et leurs soutiens depuis plusieurs mois. La convention républicaine s'est d'ailleurs tenue à Milwaukee.

Dans les deux dernières élections présidentielles, républicains et démocrates ont terminé dans un mouchoir de poche. Avantage de 0,8 point pour Donald Trump en 2016 et 0,6 point pour Biden en 2020. Kamala Harris fait pour l'heure la course en tête (0,3 point) dans les sondages.