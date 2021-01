Le nouveau Congrès des États-Unis représente-t-il la population ?

C'est un record. Jamais un Congrès américain n'avait été aussi féminisé. Il y a 535 élus et parmi eux, 144 femmes. Cette présence féminine a été favorisée par le Parti démocrate, car parmi elles, 106 font partie de la majorité de Joe Biden. L'année 1992 apparaissait pourtant comme une année de référence pour les femmes au Congrès. Il y en avait eu beaucoup d'un coup, mais elles étaient au final trois fois moins qu'aujourd'hui (55). Ce chiffre ne représente, cependant, toujours pas la société américaine.

Une sous-représentation des minorités

Concernant les minorités, la situation est équivalente. Si ce Congrès devait représenter le pays, il devrait y avoir 60 % d'élus blancs, 13,5 % d'élus noirs, 18,5 % pour les Latino-Américains, et 5,5 % d'asiatiques. Mais dans les faits, il y a plus de 80 % d'élus blancs et les élus Latino-Américains sont largement sous-représentés, aux alentours de 8 %. Le Congrès est divisé entre démocrates et républicains, (51-49). Au sein des extrémistes, certains assument leur statut. Lauren Boebert, Madison Cowthorn (25 ans) et Marjorie Taylor Greene sont ces nouvelles figures. Deux d'entre eux assument porter leurs armes en permanence et défier la loi. Ils les portent au sein du Congrès et développent des thèses complotistes. Ils vont essayer de faire en sorte que l'on parle d'eux le plus possible.

