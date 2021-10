États-Unis : la politique de Joe Biden freinée par des membres de son parti politique

Au sein même du Parti démocrate américain, les points de discorde sont nombreux amenant à une bataille du budget. Joe Biden a même annulé un déplacement à Chicago (États-Unis) pour rester à Washington. "Il y avait un risque de shutdown dès demain. Un arrêt de toutes les administrations, faute de budget fédéral. Il y a quelques heures, il a finalement été voté", explique Loïc de la Mornais, journaliste à France Télévisions, en duplex depuis Washington (États-Unis).



Une réforme sociale à 3 500 milliards de dollars

Cette crise au sein du parti du Président est un problème pour Joe Biden. Il a deux énormes réformes en chantier : un plan d'infrastructure de 500 milliards de dollars et une réforme sociale à 3 500 milliards de dollars. "Avec cette réforme, il veut aider les plus démunis, taxer les plus riches. Finalement son problème, c'est le démocrate Joe Manchin qui ne souhaite pas voter toutes les réformes qu'il trouve trop coûteuses", ajoute le journaliste de France Télévisions.