Hunter Biden : portrait du "fils maudit" de l'Amérique

Dans le clan Biden, il est le jeune frère, celui que la presse a souvent surnommé le "fils maudit" du président. Hunter Biden sort aujourd'hui un livre dans lequel il se livre sur le destin de sa famille. Il est sans doute celui qui ressemble le plus à l'actuel président des États-Unis, mais aussi celui qui lui donne des cauchemars. Alcoolique, fumeur de crack depuis l'âge de 18 ans, il n'a rien épargné à sa famille.

Une tragédie

"Je passais tout mon temps à quatre pattes, à fumer tout ce qui traînait et à prendre tout ce qui ressemblait à de la cocaïne", confie l'intéressé. Pris en possession de drogue, sans travail, sans domicile, c'est la descente en enfer. Mais son père, plutôt que de le cacher ou le répudier, va le chercher. Avec son frère Beau, Hunter a survécu à l'accident de voiture dans lequel leur mère et leur sœur sont décédées. Il était alors âgé de 2 ans. Une histoire tragique qui a créé des liens particulièrement forts entre les fils et le père. Hunter Biden est sobre et abstinent aujourd'hui. Il peint et vit en Californie. Son livre se nomme Les Belles choses.