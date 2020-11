Etats-Unis : Donald Trump limoge le responsable de la sécurité des élections, qui n'avait trouvé aucune preuve de fraudes

Son tort aura été de ne pas appuyer les accusations de fraude électorale de Donald Trump. Chris Krebs, patron de l'agence gouvernementale chargée de la sécurité des élections aux Etats-Unis, a été limogé par le président américain, mardi 17 novembre.

"La récente déclaration de Chris Krebs sur la sécurité des élections de 2020 était très inexacte, puisqu'il y a eu des irrégularités et des fraudes massives", a écrit le président sortant, qui nie toujours sa défaite au scrutin de novembre, dans un tweet.

"C'est pourquoi Chris Krebs a été démis de ses fonctions de directeur de l'agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures, avec effet immédiat."

...votes from Trump to Biden, late voting, and many more. Therefore, effective immediately, Chris Krebs has been terminated as Director of the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency.