Etats-Unis : Bernie Sanders remporte la primaire démocrate du New Hampshire

Longtemps favori, Joe Biden a affiché un résultat humiliant en n'arrivant que cinquième et loin derrière (8%).

Il a promis de "battre Donald Trump". Le socialiste Bernie Sanders a salué mardi 11 février sa victoire dans la primaire démocrate du New Hampshire. Le sénateur indépendant a remporté 26% des suffrages, suivi par l'ex-maire Pete Buttigieg (24%) et la sénatrice Amy Klobuchar (20%), selon les comptabilisations des médias américains.



Longtemps favori, Joe Biden a affiché un résultat humiliant en n'arrivant que cinquième et loin derrière (8%). La sénatrice progressiste Elizabeth Warren (9%) a elle aussi enregistré un score extrêmement décevant.

Deux candidats démocrates se retirent de la course

Par ailleurs, deux candidats démocrates ont annoncé se retirer de la course à la Maison Blanche. Andrew Yang, un entrepreneur de 45 ans, a expliqué à ses partisans peu après la fermeture des bureaux de vote : "Vous savez que je suis un matheux et il est évident ce soir d'après les chiffres que je ne vais pas gagner cette course". Seul candidat d'origine asiatique (ses parents sont Taïwanais), il s'était fait remarquer lors des débats télévisés entre candidats par son discours éloquent ponctué d'humour.

Le sénateur du Colorado Michael Bennet, dont la campagne était passée beaucoup plus inaperçue, a aussi expliqué mardi devant ses partisans "mettre un terme à la campagne ce soir", souhaitant "bonne chance" aux neuf candidats désormais encore en lice.

Bernie Sanders, 78 ans, et Pete Buttigieg, 38 ans, se présentaient en favoris dans cette primaire du New Hampshire après avoir dominé il y a huit jours dans l'Iowa. L'ancien maire de South Bend, une ville d'une centaine de milliers d'habitants, l'avait alors emporté d'un cheveu contre le sénateur du Vermont.