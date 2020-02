États-Unis : baptême du feu pour le nouveau candidat démocrate Michael Bloomberg

Michael Bloomberg faisait son entrée dans l'arène politique. Mercredi 19 février au soir, le nouveau candidat à la primaire démocrate a affronté ses cinq adversaires lors d'un débat à Las Vegas (Nevada, États-Unis). Mais d'entrée de jeu, la sénatrice Elizabeth Warren, très offensive, a attaqué l'ancien maire de New York sur sa fortune. Dans cette campagne, où les candidats très à gauche sont plus forts que jamais, les milliards de Michael Bloomberg se retournent contre lui. "Mike Bloomberg possède à lui seul plus de richesse que les 125 millions d'Américains les plus modestes. C’est mal, c'est immoral", a lancé Bernie Sanders, en tête dans les sondages.

Neuvième homme le plus riche du monde

Avec près de 50 milliards d'euros de fortune personnelle contre 3 pour Donald Trump, Michael Bloomberg est le neuvième homme le plus riche du monde. Il a déjà dépensé près de 400 millions d'euros en campagnes publicitaires. Pour ses détracteurs, il veut acheter l'élection présidentielle. Malgré son armée de conseillers, le milliardaire est apparu déstabilisé lors du débat et peu préparé.