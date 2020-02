VIDEO. Un "milliardaire arrogant" : Michael Bloomberg sous le feu des critiques lors de son premier débat de la primaire démocrate

C'était la cible numéro 1. L'ancien maire de New York Michael Bloomberg, prétendant démocrate à la Maison Blanche, a essuyé de virulentes attaques lors du neuvième débat pour la primaire démocrate, mercredi 19 février, à Las Vegas. Michael Bloomberg, entré tard dans la course à l'investiture, participait pour la première fois à un débat télévisé avec ses concurrents.

La sénatrice Elizabeth Warren a été particulièrement virulente avec ce "nouveau venu". "J'aimerais parler de notre adversaire : un milliardaire qui traite les femmes de 'grosses nanas' et de 'lesbiennes à tête de cheval'. Et non je ne parle pas de Donald Trump. Je parle de Michael Bloomberg", a-t-elle rappelé. Selon elle, "les démocrates prennent un énorme risque si on ne fait que remplacer un milliardaire arrogant par un autre".

Des accusations d'agressions sexuelles

Elizabeth Warren a par ailleurs fait référence aux accusations d'agressions sexuelles qui pèsent sur le milliardaire et à des accords de confidentialités signés avec ses accusatrices. "Le maire doit faire face à son bilan. Ce que nous devons savoir, c'est exactement ce qui se cache, a-t-elle lancé. Il a obtenu qu'un certain nombre de femmes – des dizaines, qui sait – signent des accords de non-divulgation à la fois pour le harcèlement sexuel et pour la discrimination sexuelle sur le lieu de travail", a-t-elle insisté, avant de s'adresser directement à lui. "Monsieur le maire, êtes-vous prêt à libérer toutes ces femmes de ces accords de non-divulgation afin que nous puissions entendre leur version des faits ?" Alors que le public applaudissait, Michael Bloomberg a esquissé une réponse. Il a assuré qu'il y avait eu "très peu" d'accords et qu'il "s'agissait d'accords entre deux parties qui voulaient rester discrètes."