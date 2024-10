Un documentaire interroge les liens entre les Etats-Unis et l'Europe et se plonge dans l'Amérique profonde.

France 5 consacre un numéro spécial de "C dans l'air" aux rapports entre les Etats-Unis et l'Europe à l'approche de l'élection présidentielle américaine, le 5 novembre, qui opposera Kamala Harris à Donald Trump.

Jamais une élection américaine n'a paru aussi décisive, tant les enjeux géopolitiques et sociétaux sont nombreux dans un monde en proie à des crises majeures et où de nouveaux équilibres se dessinent. Le possible retour de Donald Trump à la tête de la Maison Blanche, à l'issue de ce scrutin incertain, pourrait bousculer les relations entre l'Europe et son allié historique.

L'émission spéciale "C dans l'air", présentée par Caroline Roux, propose une enquête fouillée, intitulée Etats-Unis-Europe, je t'aime, moi non plus, réalisée par Romain Besnainou et diffusée à 21h05 dimanche 13 octobre sur France 5. Le documentaire passe en revue les différents points d'achoppement entre les deux puissances : défense, commerce, combats idéologiques, fondements démocratiques... Il illustre également la montée du populisme aux Etats-Unis, la remise en question des combats féministes et ses répercussions en Europe, et relaie les craintes d'une potentielle guerre civile dans une Amérique plus fracturée que jamais.

Des théories complotistes toujours vivaces

"Je n'appelle certainement pas à la guerre, mais s'il y a bien un moment où nous devons être forts et avoir des principes et rendre coup pour coup à ceux qui détruisent notre pays, c'est maintenant", lance dans un meeting Lauren Boebert, élue républicaine de l'Etat du Colorado. Complotiste convaincue et proche du mouvement QAnon, elle milite activement pour Donald Trump et n'hésite pas à appeler à l'insurrection si le camp démocrate venait à gagner l'élection présidentielle. Un discours qui enthousiasme la majorité de ses partisans, prêts à en découdre pour défendre leurs valeurs.

"Ceux qui soutiennent le régime fasciste actuel n'ont aucune idée de ce qui les attend en cas de second mandat." Un partisan de Donald Trump Dans le documentaire "Etats-Unis-Europe, je t'aime, moi non plus"

L'état d'esprit de certains partisans de Donald Trump laisse planer la menace d'un recours à la violence en cas de victoire de Kamala Harris, comme cela avait été le cas lors de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, après l'élection de Joe Biden. Une attaque que remettent aujourd'hui en question certains électeurs républicains. "Je pense que c'était un coup monté, affirme une trumpiste dans le documentaire. De nombreux rapports indiquent que le FBI était impliqué dans la préparation de cet événement et qu'il a provoqué les manifestants."

Le cap de la violence "a été franchi"

Ses amies partagent cette croyance, soutenant que le but de ce complot était de voler l'élection. Elles aussi évoquent la possibilité d'une guerre civile. "Vous avez des personnes qui sont chauffées à blanc par le rejet absolu de l'adversaire qui est devenu un ennemi", analyse, dans le film, la politologue et spécialiste des Etats-Unis Nicole Bacharan.

Etats-Unis-Europe, je t'aime, moi non plus Un documentaire se plonge dans l'Amérique profonde et met la lumière sur la peur d'une contagion de l'extrémisme dans l'UE. (Maximal)

Ancien élu républicain de l’Illinois, Adam Kinzinger se trouvait à l'intérieur du Capitole lors de l'attaque de janvier 2021. Profondément marqué par cet évènement, ce politicien issu de la mouvance modérée du parti n'a pas hésité, comme dix autres élus conservateurs, à voter en faveur de la destitution de Donald Trump. Une position qui lui a coûté sa carrière. Interviewé dans le documentaire, il se montre particulièrement inquiet quant à l'évolution de plus en plus conservatrice de certains de ses anciens collègues.

"Le 6 janvier a fracassé les frontières sacrées qui consistaient à dire 'nous pouvons nous battre sur le plan politique, sur les idées, mais nous n'irons jamais jusqu'à la violence.' Ce cap a été franchi. Le pire est arrivé." Adam Kinzinger, ancien élu républicain Dans le documentaire "Etats-Unis-Europe- je t'aime, moi non plus"

L'homme politique craint que si Donald Trump est réélu à la tête du pays, il fasse en sorte d'avoir les mains totalement libres, piétine la Constitution et mette en danger non seulement les Etats-Unis, mais également les démocraties occidentales. "Un leader doit être entouré de garde-fous, il y en avait en 2020, c'est ce qui nous a sauvés. (...) Si [Donald Trump] gagne en novembre, il veillera à ce que personne ne puisse s'opposer à lui", s'inquiète Adam Kinzinger.

Mais sa plus grande peur est que les puissances européennes soient elles aussi touchées par ce courant extrémiste qui remet en cause les fondements démocratiques, et soient plongées dans le chaos. "Les mouvements conservateurs américains donnent le ton aux mouvements européens, s'alarme l'élu. En Europe, on assiste déjà à la montée de ce fascisme d'extrême droite. Cela m'inquiète pour l'Europe. En particulier pour ce continent qui est en paix depuis quatre-vingts ans, mais qui est aussi capable du pire."

Le documentaire Etats-Unis-Europe, je t'aime moi non plus, réalisé par Romain Besnainou, est diffusé dimanche 13 octobre à 21h05 sur France 5 et sur la plateforme france.tv.