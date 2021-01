La démocratie américaine a connu une sombre journée. Mercredi 7 janvier, des partisans de Donald Trump ont envahi le Congrès américain, semant sur leur passage selfies, chaos et destruction au cœur des institutions. Au cours de ces heures pendant lesquelles les Américains sont restés, incrédules, suspendus aux réseaux sociaux et chaînes d'information en continu, quatre personnes ont trouvé la mort, dont trois dans des circonstances qui restaient encore à élucider, jeudi après-midi. Soumise en urgence à un couvre-feu, la capitale a retrouvé son calme dans la soirée. Mais à deux semaines de l'investiture de Joe Biden, le successeur de Donald Trump à la Maison Blanche, l'Amérique a vécu l'une des journées les plus folles de son histoire récente.

A l'agenda, le programme était certes chargé : à midi, devant la Maison Blanche, le président sortant tenait un meeting face à ses partisans, contestant toujours sa défaite face à son rival démocrate, tandis qu'à 13 heures, dans le Capitole, la spectaculaire bâtisse qui abrite le Congrès, les parlementaires américains se retrouvaient pour certifier la victoire de Joe Biden. D'ordinaire, c'est une formalité. Mais en se dirigeant vers le bâtiment, vers 10 heures du matin, un journaliste du HuffPost a un pressentiment. Sur Twitter, il partage la photo de pancartes pro-Trump déposées contre un arbre avec ce commentaire : "La journée va être longue."

Le Congrès envahi par des trumpistes

Comme à son habitude, Donald Trump galvanise la foule. A midi, il réitère ses accusations de fraudes électorales. "Nous n'abandonnerons jamais. Nous ne concéderons jamais" la défaite, lance-t-il devant un parterre de plusieurs milliers de supporters acquis à sa cause, venus de tout le pays. Dans son discours, il appelle à faire pression sur les parlementaires, lesquels s'apprêtent, à 2,5 km de là, au Congrès, à confirmer l'élection de Joe Biden. Le vice-président Mike Pence, qui préside la procédure, en prend pour son grade et la foule conspue les élus anti-Trump et, bien sûr, la démocrate Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants.

Quand Donald Trump quitte la scène, les drapeaux aux couleurs de l'Amérique, le bleu des pancartes pro-Trump et le rouge des casquettes Make America Great Again s'activent sur l'immense esplanade du Mall, dans la grisaille de ce début janvier. Tous se dirigent dans le calme en direction du Capitole, au son de YMCA, le tube des Village People.

Scène absolument surréaliste où désormais des milliers de supporters de @realDonaldTrump convergent vers le Capitole pour faire pression sur le Congrès qui doit valider les résultats de la présidentielle de novembre pic.twitter.com/2snqUhhXY4 — Gregory Philipps (@gregphil) January 6, 2021

En quelques minutes, un groupe se forme devant le Congrès, gardé par un cordon policier. Il grossit au fur et à mesure de l'arrivée des militants. Par-ci par-là, des manifestants trouvent la faille, se glissant derrière les policiers pour brandir le drapeau américain. Des supporters de Donald Trump escaladent une plateforme de plus de 6 mètres de haut en face du Capitole. "Allez, en avant !" crient des manifestants équipés de mégaphones en direction d'une foule hétéroclite : des hommes en tenue de camouflage, des citoyens et citoyennes lambda emmitouflés dans des doudounes, des personnes déguisées en viking ou en pionniers...

Alors que les barrières cèdent, des heurts éclatent entre manifestants et policiers. Ces derniers tirent une grenade assourdissante dans les airs et font usage de gaz lacrymogène sur les premiers rangs, tentant de disperser la foule. Mais c'est l'inverse qui se produit. "C'est notre maison", hurle un manifestant, à l'assaut, tandis qu'un groupe rejoint les escaliers qui mènent à la porte du bâtiment.

Des bureaux d'élus saccagés

Des grands "bangs". Dans le hall, le bruit des coups portés contre la porte résonne lourdement. Une vitre a été brisée, ouvrant l'accès à ce haut lieu de la politique américaine, très sécurisé. Les caméras placées à l'intérieur du Capitole montrent aux chaînes d'information les manifestants pénétrer dans la salle des statues, calmes, voire penauds, sous le regard des gigantesques sculptures. Perches à selfies en main, ils immortalisent cet incroyable moment, retransmis en direct sur les réseaux sociaux, notamment d'extrême droite, Gab ou encore Parler. Une vingtaine de mètres séparent désormais les élus des intrus.

Sur MSNBC, les journalistes sont abasourdis : eux qui arpentent quotidiennement ces immenses couloirs de marbre n'ont jamais vu personne échapper aux contrôles et détecteurs de métaux. "On ne peut pas entrer dans cette pièce avec une brosse à cheveux en métal. Comment sont-ils entrés avec le mât d'un drapeau ?" Dans une autre pièce, un homme aux cheveux longs, tout sourire, embarque un pupitre. Une poignée d'agents de sécurité assistent à la scène, impuissants.

Un partisan de Donald Trump embarque un pupitre du Congrès, à Washington, mercredi 6 janvier 2021. (WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES / AFP)

La foule progresse dans les couloirs. Certains manifestants promènent des drapeaux confédérés, ceux des Etats esclavagistes du Sud pendant la guerre de Sécession. L'un d'eux a mis une photo encadrée du dalaï-lama dans son sac à dos. Un autre fume de l'herbe dans une salle décorée de photos de montagne et d'une carte de l'Oregon, rapporte le New York Times. C'est le bureau du sénateur Jeff Merkley. Les émeutiers y ont pénétré en éclatant la porte, pourtant restée ouverte au départ du parlementaire, et ont arraché du mur un rouleau de calligraphie chinoise, cher à cet élu du nord-est du pays. A son retour, le démocrate ne retrouvera pas son ordinateur portable, mais des mégots au sol et sur le bureau. Et partout, du désordre.

Dans de nombreux bureaux, des dossiers sont jetés à terre et du mobilier dégradé. Quelques minutes à peine après l'intrusion de la foule, la confusion règne et les gaz lacrymogènes emplissent les couloirs.

The trail of destruction and looting. What happened today was an assault by the domestic terrorists who stormed the Capitol, but it was also an assault on our constitution.

[sound on] pic.twitter.com/BrELF7cMz1 — Senator Jeff Merkley (@SenJeffMerkley) January 7, 2021

The ransacked office of the Senate Parliamentarian: pic.twitter.com/E7PsSgoAEX — Ali Zaslav (@alizaslav) January 7, 2021

Une scène similaire se déroule dans les locaux attribués à Nancy Pelosi. Richard Barnett, dit "Bigo", un homme de 60 ans originaire de l'Arkansas, s'installe et pose les pieds sur le bureau de la patronne des démocrates. Il laisse un mot peu aimable et en ressort avec quelques trophées : une lettre avec papier à en-tête et un morceau de la plaque en bois qui porte le nom de la présidente de la Chambre des représentants. Plus tard, il sortira pour la brandir du haut des escaliers, raconte le New York Times, à qui le sexagénaire relate ses prouesses de la journée.

Richard Barnett, originaire de l'Arkansas, pose dans le bureau de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, mercredi 6 janvier 2021, à Washington. (SAUL LOEB / AFP)

Coups de feu et barricades