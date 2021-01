Etats-Unis : ce que l'on sait de la violente intrusion au Capitole de militants pro-Trump

Des scènes hallucinantes. A Washington, des centaines de partisans de Donald Trump ont envahi, mercredi 6 janvier, le Capitole, où siège le Congrès (qui réunit la Chambre des représentants et le Sénat), pendant la session qui devait certifier la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine. Ces scènes de chaos inédites, qui faisaient suite à un discours de Donald Trump appelant à "ne jamais concéder la défaite", se sont conclues par au moins un mort, une femme sur laquelle la police a tiré, et une cinquantaine d'arrestations.

Mercredi, alors que se tient, au Capitole, la session censée confirmer sa défaite à la présidentielle de novembre, Donald Trump choisit de défier le Congrès en réunissant des dizaines de milliers de ses supporters dans la capitale américaine. A cette occasion, il s'en prend avec une extrême virulence à son propre camp. Les ténors républicains sont "faibles" et "pathétiques", lance-t-il, sous un ciel chargé de lourds nuages, devant ses partisans. "Nous n'abandonnerons jamais. Nous ne concéderons jamais" la défaite, martèle-t-il, faisant pression sur son vice-président Mike Pence pour qu'il "fasse ce qu'il faut" et n'acte pas la victoire du candidat démocrate devant le Congrès.

Des centaines de partisans de Donald Trump se dirigent alors vers le Capitole pour provoquer une suspension de la certification des résultats donnant Joe Biden victorieux, comme le rapporte le correspondant de Radio France à Washington, qui qualifie la scène de "surréaliste".

Des militants trumpistes s'en prennent aussi à la presse, détruisant "des caméras et du matériel qu'ils ont confisqués à des journalistes", comme en témoigne cette journaliste de l'AFP.

Les partisans de Donald Trump parviennent à pénétrer dans le Capitole, sans opposition des forces de l'ordre – peu nombreuses à cet instant. Ils envahissent ensuite les couloirs et les bureaux pendant plusieurs heures. Certains, comme celui-ci, photographié par l'AFP, portent des drapeaux confédérés, ceux des Etats esclavagistes du Sud pendant la guerre de Sécession.

Cette représentante républicaine, comme d'autres, fait part de sa stupéfaction en voyant le Capitole assailli. "Ce n'est pas ce que nous sommes. J'ai le cœur brisé pour notre nation", écrit-elle sur Twitter.

Just evacuated my office in Cannon due to a nearby threat. Now we're seeing protesters assaulting Capitol Police.



This is wrong. This is not who we are. I'm heartbroken for our nation today. pic.twitter.com/jC9P0YfSLQ