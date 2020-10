VIDEO. Donald Trump se voit comme un gagnant et "à ses yeux, tous les autres sont des losers", témoigne son ancien conseiller, John Bolton

"Pour la première fois dans ma vie d'adulte et dans ma vie politique, je ne vais pas voter pour le candidat républicain", lâche, sur franceinfo, John Bolton, ancien conseiller de Donald Trump à la Maison Blanche. À moins d'un mois de l'élection présidentielle américaine et alors que le président des États-Unis, positif au Covid-19, vient de sortir de l'hôpital, l'expert en relations intenationales dénonce dans un livre* publié mercredi 7 octobre l'inaptitude et l'amateurisme de Donald Trump.

Un président qui assume son ignorance

"Trump ne souhaite pas apprendre et il le dit d’ailleurs", affirme John Bolton qui fût pendant 17 mois le conseiller à la sécurité nationale du président américain. Il raconte, par exemple, sa surprise lorsqu'il a compris que Donald Trump ne savait pas que le Royaume-Uni est une puissance nucléaire. "Durant la période de transition, entre son élection et son arrivée au pouvoir, et même après, il n’a pas pris le temps d’apprendre et de retenir des informations sur le reste du monde", raconte John Bolton avec consternation.

Selon l'ancien conseiller, Donald Trump confond les relations personnelles avec les intérêts internationaux et estime davantage les dirigeants dits "autoritaires" que les "alliés traditionnels des États-Unis".

Macron a beaucoup travaillé pour établir une relation personnelle avec Trump. Je ne pense pas que Trump respecte vraiment Macron. John Bolton à franceinfo

"Je crois, en fait, qu’il y a de nombreux dirigeants étrangers qu’il ne respecte pas", se désespère John Bolton. L'homme politique, fervent républicain, résume ainsi la conception de la politique selon Donald Trump : "Il croit que le monde est fait de deux catégories : les gagnants et les perdants. Mais à ses yeux, il n'y a qu'une seule personne qui gagne vraiment : c'est Donald Trump. À ses yeux, tous les autres sont des losers."

*"La pièce ou ça s'est passé - Mémoires de la Maison Blanche" chez Talent Éditions