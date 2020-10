Coronavirus : John Bolton, l'ex-conseiller de Donald Trump, ne le ménage pas

Donald Trump a eu une "conduite irresponsable" face au Covid-19, a déclaré John Bolton, l'ancien conseiller à la sécurité nationale du président américain, dans un entretien exclusif à franceinfo, vendredi 2 octobre. "Je dirais que ce qui a été fait durant la crise du coronavirus n’a pas été responsable dès le début. Donald Trump a refusé de reconnaître la gravité de cette menace. Il a méprisé les conseils de santé publique", a-t-il affirmé.

"Je pense que la question la plus importante, c’est l’évolution de son état de santé. Certes, il est asymptomatique. Tout le monde lui souhaite évidemment de ne pas développer de forme grave. Le risque, c’est que cela perturbe sa campagne et son message qui est que la pandémie est derrière nous. Si sa santé empire, cela pourrait affecter le fonctionnement du gouvernement. C’est prématuré, mais son cabinet pense à tous les cas de figure", assure John Bolton.

Sur la campagne et sur l’élection, "c’est très difficile de voir les répercussions. En 1956, Eisenhower avait de sérieux problèmes de santé. Il a été élu et a même terminé son mandat. Mais on sait peu de choses sur ce virus ni comment il va évoluer", rappelle-t-il.

