VIDEO. Crise avec l'Iran : Donald Trump dit souhaiter un nouvel accord sur le nucléaire et "la paix avec tous ceux qui le souhaitent"

Est-ce la fin d'une séquence de très hautes tensions entre Washington et Téhéran. Donald Trump s'est exprimé, mercredi 8 janvier, en réaction aux tirs de missiles iraniens qui ont visé deux bases en Irak abritant des soldats américains, représailles annoncées à la mort du général Qassem Soleimani. Assurant qu'elles n'avaient blessé aucun Américain ni Irakien, il s'est félicité que "l'Iran semble reculer" et a tendu la main à la République islamique : "Les Etats-Unis se tiennent prêts à vivre en paix avec tous ceux qui le souhaitent."

De nouvelles sanctions économiques

"Le peuple américain peut être absolument heureux et fier : aucun soldat américain n'a été tué hier dans l'attaque du régime [iranien], tous nos soldats sont sains et saufs et sont en sécurité et des dégâts très minimes ont été infligés à nos installations militaires", a détaillé Donald Trump.

Le président des Etats-Unis a également invité les pays occidentaux, dont la France, à "tourner le dos à ce qui reste" de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Mais il souhaite conclure un nouvel accord pour "un monde plus pacifique" et un Iran "plus prospère". Il a également appelé l'Otan à s'impliquer "beaucoup plus" au Moyen-Orient. "Tant que je serai président des Etats-Unis, l'Iran ne sera jamais autorisé à avoir l'arme nucléaire", a martelé Donald Trump, qui a également annoncé de nouvelles sanctions économiques "en réponse à l'agression iranienne".